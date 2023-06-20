Вы видите собаку? Головоломка для людей с идеальным зрением

Головоломки – это интересный способ проверить свои когнитивные навыки и немного потренировать мозг. Эффективность визуальных тестов, головоломок и познавательных задач доказана учеными: регулярные интеллектуальные игры помогают держать мозг в тонусе.

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В сети набирает популярность интересная головоломка, цель которой – заметить скрытую собаку. Эта головоломка была опубликована в TikTok и автор утверждает, что только те, кто имеет зрение 20/20, смогут заметить щенка за 11 секунд.

На фото – самый обычный парк: асфальтированная тропа, зеленая трава и скамейка. У вас есть ровно 11 секунд, чтобы найти скрытую собаку.

Визуальные тесты – уникальный способ в игровой форме потренировать работу мозга. Заметить скрытые детали на изображении не всегда легко, но таким образом можно проверить собственную внимательность, концентрацию на деталях и, собственно, уровень зрения.

Мозг, как и все мышцы тела, требует тренировок. Специалисты выяснили, что регулярно "испытывая" себя подобными визуальными тестами можно снизить риск нейродегенеративных состояний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера.

Итак, удалось ли вам заметить собаку? Правильный ответ – ниже.

Кстати, некоторые оптические иллюзии помогают также разобраться в себе и узнать о собственной личности. Предлагаем интересный тест, на котором можно найти изображение 12 животных.

Ранее OBOZREVATEL публиковал хитрую головоломку о двух купюрах на столе.

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