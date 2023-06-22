Найдите собаку за 15 секунд: головоломка, которая по силам только избранным

С помощью визуальных тестов можно весело и познавательно провести время. Ежедневные тренировки концентрации внимания помогут держать мозг в тонусе.

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Исследования показали, что эффективность имеют не только задачи на логическое мышление или математические расчеты. Преимущество визуальных тестов в их простоте и эффективности – всего за 15 секунд вы должны найти ответ на задание. В сети набирает популярность тест о собаке, спрятанной среди коров.

Попытайтесь найти на рисунке собаку, потратив на поиск минимальное количество времени. Если вам удалось сделать это менее чем за 15 секунд – поздравляем, у вас идеальное зрение.

Оптические иллюзии очень популярны в социальных сетях. Психиатры и неврологи поддерживают такой тренд: ежедневная тренировка мозга может иметь долгосрочную пользу, поможет поддерживать когнитивную ясность и снизить риск деменции.

Удалось ли вам быстро заметить собаку? Пес скрывается в четвертом ряду.

Кстати, нейропсихологи обнаружили, что левое и правое полушария мозга функционируют по-разному, а образ мышления зависит от доминирования одной из них. Есть множество тестов, помогающих определять доминантное полушарие и основные характерные черты личности: рациональность или эмоциональность, практичность или креативность. OBOZREVATEL публиковал интересный тест, который расскажет об основных чертах характера.

Раньше OBOZREVATEL публиковал еще одну головоломку для людей с идеальным зрением.

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