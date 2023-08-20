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Найдите ошибку на картинке: задача под силу только людям с высоким IQ

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
372
Найдите ошибку на картинке: задача под силу только людям с высоким IQ

С помощью тестов можно не только весело и интересно провести время. Ученые уверяют: ежедневная тренировка мозга поможет снизить риск возникновения неврологических заболеваний, уменьшить стресс, улучшить концентрацию и внимательность.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. На картинке изображена уютная вечерняя атмосфера: мужчина сидит на диване, смотря фильм, рядом – одеяло, подушка, два кота и чашка заваренного чая. Но что-то на этом рисунке выглядит странным. Нужно как можно скорее определить, что именно.

Найдите ошибку на картинке: задача под силу только людям с высоким IQ

Тест проверит когнитивные способности и, как говорят в сети, может даже определить уровень IQ. На самом же деле подобные головоломки не следует воспринимать буквально – для определения умственных способностей лучше подойдут профессиональные тесты.

В идеале ошибку на иллюстрации следует найти за кратчайший промежуток времени – примерно за 5 секунд. Если вам удалось разгадать загадку – поздравляем, у вас прекрасное зрение, вы имеете развитое логическое мышление и быстро замечаете детали. Не огорчайтесь, если пришлось потратить больше времени – тренировка мозга полезна даже если вы не слишком быстро решаете подобные задачи.

Можно включить "Шерлока Холмса" и начать расследование по принципу от деталей к общему выводу. На экране изображена индейка, и, вероятно, показывают парад в честь Дня благодарения. Страну определить также не трудно. Именно маленькие шаги приведут к разгадке. Однако подсказка: для ответа вам даже не придется применять аналитические способности, разгадка "лежит на поверхности".

Правильный ответ

На рисунке есть столик с чашкой. Столик имеет всего три ножки вместо четырех. Рыжий полосатый кот отвлекает внимание, так что не все могут сразу найти ответ.

Найдите ошибку на картинке: задача под силу только людям с высоким IQ

Кстати, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик разработал кратчайший тест на IQ, что покажет, умнее ли 80% людей на Земле. Нужно только ответить на три вопроса.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простое математическое уравнение, собранное из спичек. Для решения задачи нужно передвинуть одну спичку, и только гении могут сделать это за 5 секунд.

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