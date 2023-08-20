Найдите ошибку на картинке: задача под силу только людям с высоким IQ

С помощью тестов можно не только весело и интересно провести время. Ученые уверяют: ежедневная тренировка мозга поможет снизить риск возникновения неврологических заболеваний, уменьшить стресс, улучшить концентрацию и внимательность.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. На картинке изображена уютная вечерняя атмосфера: мужчина сидит на диване, смотря фильм, рядом – одеяло, подушка, два кота и чашка заваренного чая. Но что-то на этом рисунке выглядит странным. Нужно как можно скорее определить, что именно.

Тест проверит когнитивные способности и, как говорят в сети, может даже определить уровень IQ. На самом же деле подобные головоломки не следует воспринимать буквально – для определения умственных способностей лучше подойдут профессиональные тесты.

В идеале ошибку на иллюстрации следует найти за кратчайший промежуток времени – примерно за 5 секунд. Если вам удалось разгадать загадку – поздравляем, у вас прекрасное зрение, вы имеете развитое логическое мышление и быстро замечаете детали. Не огорчайтесь, если пришлось потратить больше времени – тренировка мозга полезна даже если вы не слишком быстро решаете подобные задачи.

Можно включить "Шерлока Холмса" и начать расследование по принципу от деталей к общему выводу. На экране изображена индейка, и, вероятно, показывают парад в честь Дня благодарения. Страну определить также не трудно. Именно маленькие шаги приведут к разгадке. Однако подсказка: для ответа вам даже не придется применять аналитические способности, разгадка "лежит на поверхности".

Правильный ответ

На рисунке есть столик с чашкой. Столик имеет всего три ножки вместо четырех. Рыжий полосатый кот отвлекает внимание, так что не все могут сразу найти ответ.

Кстати, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик разработал кратчайший тест на IQ, что покажет, умнее ли 80% людей на Земле. Нужно только ответить на три вопроса.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простое математическое уравнение, собранное из спичек. Для решения задачи нужно передвинуть одну спичку, и только гении могут сделать это за 5 секунд.

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