Головоломка, которую может решить только гений: попробуйте передвинуть спичку

Головоломки с фигурами, в том числе собранными из спичек, одни из самых любимых у тех, кто решает такие задачи лучше всех. Они под силу только настоящим гениям. Тем, кто способен к логическому, пространственному и одновременно нестандартному мышлению.

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Издание Fresherslive опубликовало такую головоломку. На ней изображено простое математическое уравнение, собранное из спичек. Но ответ подан неправильно. Чтобы решить задачу, нужно передвинуть только одну спичку. И только гении могут сделать это за 5 секунд.

Как решать головоломки со спичками

Подобные задания хорошо проверяют умственные способности и навыки решения логических задач. Хотя процесс решения здесь достаточно прост по своей сути. Нужно внимательно изучить изображение, найти правильный ответ на уравнение и придумать способ превращения картинки в правильную с помощью указанного количества передвижений спички.

Таким образом, подобные задачи нуждаются в применении базовых знаний математики и комбинировании их с умением обработать визуальную информацию. А это сложный подход, свидетельствующий об умении решать задачи комплексно.

Если вы не смогли решить задачу

С первого раза дать правильный ответ выходит не всегда, потому что вы должны понять подход к решению таких головоломок. Помочь в этом может подсказка, которую мы приводим ниже. Если вы не справились с заданием, посмотрите на картинки с правильным ответом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал математическую головоломку, где нужно вычислить правильное число, недостающее в таблице.

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