На Украину надвигается сильное похолодание со снегом и шквалами: синоптик рассказал, когда испортится погода

Синоптик Станислав Щедрин сообщил, что на Украину надвигается существенное похолодание. Со вторника, 28 марта, в большинстве областей возможны дожди и даже сильные снегопады.

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Об этом синоптик написал на своей странице в Facebook. По его словам, такая погода может продержаться почти неделю – до 3 апреля.

Согласно прогнозу Щедрина, непогода может обойти лишь южные и восточные области Украины. В то же время в других регионах местами снеговой покров вырастет до 14-17 см. А 28 марта следует ожидать сильных ливней с грозами и шквалами.

Кроме того, как отметил синоптик, в большинстве областей будет ветрено. По данным Щедрина, причиной такой погоды будут активные циклоны с запада.

"С 28 марта по 3 апреля по всей Украине ожидается значительное похолодание. Везде, кроме южных и восточных областей, пройдут дожди с переходом в сильный снег, местами снеговой покров вырастет до 14-17 см", – говорится в сообщении.

По данным метеорологического сайта Ventusky 28 и 31 марта снегопады следует ожидать по всей территории Украины, кроме востока и юга. Наиболее снежно 28 марта будет во Львовской и Ривненской областях. Также осадки прогнозируются в Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях. Не обойдет снег и столицу Украины – Киев.

В последующие два дня погода будет более или менее сухой, а уже 31 марта в Украину снова вернется снег.

По данным сайта Gismeteo, с 28 марта в ряде областей прогнозируются ночные морозы. В частности, в центре и на западе Украины ожидается до -3 градусов, днем будет +3...+6. Также ожидается небольшой снег.

Синоптик Наталья Диденко также сообщила, что 28-29 марта, начиная с западных областей Украины, температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем до нуля и даже небольших заморозков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2023 в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет мрачнее, чем март.

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