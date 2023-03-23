В Украине ударят морозы, дожди перейдут в снег: синоптик назвала дату резкого ухудшения погоды

После существенного потепления спустя несколько дней в Украине вновь ожидается смена погоды. В начале следующей недели 28-29 марта температура воздуха снизится и в некоторых регионах нашей страны даже возможен снег.

Видео дня

Начиная с западных областей Украины температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем до нуля и даже небольших заморозков. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кроме существенного похолодания циклоны и атмосферные фронты принесут в Украину осадки в виде дождя и снега. К тому же, резкая смена температуры приведет к усилению ветра.

Похолодания украинцам стоит ждать со вторника, 28 марта, однако до этого дня по всей территории нашей страны сохранится теплая погода.

В пятницу, 24 марта, в большинстве регионов Украины в течение дня будет теплая погода с температурой воздуха +15…+20 градусов. Существенные осадки маловероятны. Небольшой дождь возможен лишь в северных областях страны.

В Киеве 24 марта будет очень тепло. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов. В течение дня в столице возможен небольшой дождь. С 28 марта в Киеве также существенно изменится погода. Синоптик прогнозирует сильное похолодание, дождь и даже мокрый снег.

Напомним, в апреле в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет мрачнее, чем март.

Ранее синоптики спрогнозировали, что эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!