На Украину надвигается ненастье: синоптики рассказали, чего ждать в четверг. Карта

В четверг, 20 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Большинство регионов покроют кратковременные дожди с грозами.

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Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный синоптиками Украинского гидрометцентра. В то же время, температура воздуха днем останется на уровне +26+31 градус по Цельсию.

Ночью же в южных областях будет до +20 градусов, на западе страны +13+17 градусов по Цельсию, на востоке и севере страны – также +13+17.

Напомним: также в Укргидрометцентре сообщили, что в Украине до конца текущей недели ожидается рекордная жара. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Дожди, которые пройдут на всей территории страны, не принесут существенного похолодания.

Самая жаркая погода будет на юге Украины. В Одесской, Херсонской, Николаевской областях и Крыму синоптики прогнозируют +29…+31.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Львов накрыла масштабная гроза. Большинство города затопило. Машины горожан "уплыли" по городу.

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