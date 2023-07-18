Жара будет бить рекорды, грозы не отступят: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В Украине до конца текущей недели ожидается рекордная жара. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

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Грозовые дожди, которые пройдут по всей территории страны, не принесут существенного похолодания. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В среду, 19 июля, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях. Температура воздуха составит 26-28 градусов тепла.

В остальных регионах Украины будет переменная облачность, без осадков. В центральных, северных и восточных областях ночная температура составит 14-17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +29.

Немного прохладнее будет только в Черниговской и Сумской областях – 23-25 градусов тепла.

Самая жаркая погода будет на юге Украины. В Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму синоптики прогнозируют +29…+31.

В четверг, 20 июля, дожди пройдут почти по всей территории Украины. Также в большинстве областей ожидаются грозы. Сухо в этот день будет только в Крыму, а также в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений. Несмотря на дожди жаркая погода сохранится на юге Украины – столбики термометров перевалят за +30.

В Киеве в этот день также ожидаются грозовые дожди. В течение дня столбики термометров покажут +25…+27 градусов.

В пятницу, 21 июля, дожди прекратятся. Небольшие осадки синоптики прогнозируют только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В остальных регионах будет переменная облачность.

В этот день температурные показатели будут бить рекорды. Сильная жара ожидается в Херсонской и Николаевской областях – там воздух раскалится до +35 градусов.

Выше 30 градусов тепла также ожидается в Кировоградской и Запорожской областях. В центральных, восточных и северных областях столбики термометров будут показывать в этот день 25-28 градусов тепла.

В Киеве 21 июля осадков не предвидится. В течение дня ожидается +25…+27 градусов тепла.

В субботу, 22 июля, грозовые дожди вновь вернутся в Украину. В этот день синоптики прогнозируют осадки во всех регионах нашей страны. Впрочем, дожди существенно не повлияют на температуру и в этот день.

На юге Украины сохранится сильная жара до +35 градусов. На западе синоптики прогнозируют дожди и 22-25 градусов тепла.

В столице в субботу также пройдут дожди с грозами. В течение дня столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

Напомним, в середине июля на Земле ожидается мощная магнитная буря, которая продлится 4 дня подряд, с 16 по 19 июля. Эта магнитная буря будет средней интенсивности и может повлиять на людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле и августе 2023 года синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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