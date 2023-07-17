Львов накрыла непогода: город заливает дождем, в некоторых районах исчез свет. Фото и видео

В понедельник, 17 июля, во Львове произошла масштабная гроза. Большая часть города уже затоплена.

Видео дня

Машины местных жителей "поплыли" по городу. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют кадры с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Местные жители массово жалуются на масштабные затопления в результате грозы. В некоторых участках города даже пропали свет и связь – это также связывают с непогодой.

Обстановку прокомментировал и мэр города Андрей Садовой.

"Информация о попадании молнии в здание не подтвердилась. Есть сообщения о попадании в 2 трансформатора. Возможны перебои с электричеством. Аварийные бригады работают!" – пишет он в своем Telegram.

На одном из видео видно, как в одном из местных ТРЦ King Cross протекает крыша.

Также вода уже в салонах маршруток.

Кроме того, на кадрах видно, что из люков в разных участках города получились "фонтаны" – вода бьет перпендикулярно земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье вследствие непогоды остаются подтопленными 8 жилых домов, 229 домохозяйств и 91 подвал. Кроме того, повреждено транспортное сообщение с 6 населенными пунктами.

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