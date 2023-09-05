На решение есть три секунды: увлекательная головоломка для самых внимательных

Головоломки – это отличный способ провести досуг. Мы недооцениваем пользу подобных задач, считая, что головоломки, ребусы и загадки – игрушки для школьников. На самом деле ежедневные тренировки мозга полезны для поддержания когнитивных функций и снижения риска возникновения неврологических, в том числе возрастных, заболеваний.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. Нужно всего за 3 секунды найти лишнюю букву.

Некоторые эксперты считают, что головоломки могут иметь долгосрочную пользу. Мозг, как и любая другая мышца в теле, нуждается в поддержке здоровья, а постоянные тренировки и умственные вызовы дадут ему "правильное топливо".

Согласно недавнему отчету, опубликованному в Британском медицинском журнале, существуют факторы риска, которые могут увеличить вероятность возникновения возрастной деменции. Факторами риска являются возраст, образование, наличие диабета и/или депрессии, инсульты, наследственная предрасположенность к неврологическим болезням, уровни депривации и т.д.

Доцент Оксфордского университета Сана Сури сказал Guardian: "Важность каждого фактора разная, и учитывая, что некоторые из факторов, включенных в оценку, можно изменить или лечить, есть вещи, которые мы все можем делать, чтобы снизить риск деменции".

Это не означает, что ежедневное выполнение интеллектуальных упражнений остановит развитие деменции, однако в сочетании с другими факторами такие задачи помогут предотвратить развитие болезни в перспективе.

Если вы смогли решить эту головоломку за считанные секунды – поздравляем, у вас острое зрение и вы способны к высокой концентрации внимания. Если нет – не огорчайтесь, вы все равно провели время с пользой, тренируя мозг.

Кстати, если вам понравилась эта головоломка, можете попытаться найти лишнее число. На решение есть 20 секунд.

А головоломка с поиском отличий – один из самых увлекательных видов игры на внимательность. OBOZREVATEL публиковал задачу, которая способна бросить вызов даже настоящим чемпионам, ведь отличия, скрытые в ней, очень тонкие и отыскать их будет непросто.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая под силу только людям с высоким IQ.

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