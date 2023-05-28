Можно ли обрывать перья лука: ответ знают не все

Опытные огородники соблюдают одно важное правило: лук на репку и на перо сажают отдельно. Однако не все считают нужным учитывать этот нюанс. Лук – неприхотливая культура, прекрасно растущая даже зимой на подоконнике в пластиковом стаканчике с водой. Так какая же разница, рвать перья у лука, посаженного на репку, или не рвать?

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На самом деле, несоблюдение этого правила – одна из причин бедного и невкусного урожая. OBOZREVATEL разбирался, в каких случаях нельзя рвать перья у лука.

Каждое перо соответствует определенному слою в луковой шелухе. То есть, сорвав перо, лист внутри лука либо засохнет, либо вообще не вырастет.

Есть две причины, почему лука, посаженного на репку, нельзя рвать перья:

Внутри лука появятся сухие пластины. Если все перья будут сорваны, луковица просто не вырастет.

Именно поэтому лук на зелень следует выращивать отдельно. Сделать это просто: мелкие старые луковицы кладут на ночь в теплую воду, а утром просто срезают хвостики. После этого лук можно сажать на грядку, в теплицу или в горшок на подоконнике.

При посадке луковицы на грядку нельзя слишком сильно погружать ее в землю и, тем более, утаптывать. Таким образом, есть риск того, что корни сломаются.

Сажать лук нужно так, чтобы срез оставался над землей как минимум на 1 см. Уже через 2-3 дня можно будет заметить, как начинают пробиваться зеленые перья. Выращивать лук таким способом можно в течение всего лета.

Кстати, слабые перья являются основным признаком того, что луку не хватает азота. В конце мая и начале лета можно подкормить ее карбамидом. Это эффективное удобрение с высоким содержанием азота. Как правильно приготовить раствор карбамида и когда его лучше вносить в почву – читайте в материале.

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