Можно ли исправлять чужие языковые ошибки: что говорит этикет

Впечатление о человеке в значительной степени формирует именно речь: слова, голос, тембр, умение выражать свое мнение и правильно формулировать предложения. Психологи рекомендуют простое упражнение: нужно записать пятиминутное видео, где вы экспромтом рассказываете какую-нибудь историю, например, впечатление о фильме или планы на следующие выходные. Внимательно отследите слабые места в рассказе, посмотрите на свою мимику, обратите внимание на интонацию – это отличный способ самопроверки и улучшения навыков общения.

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Иногда, общаясь с малознакомым человеком, мы замечаем, что собеседник совершает грубые речевые ошибки. Эксперт по моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала, можно ли, согласно правилам этикета, исправлять речевые ошибки других.

Правило 1: о сленге и профессиональных терминах

Если вы общаетесь с человеком, который может не знать некоторых профессиональных терминов, избегайте узкопрофильных и сленговых слов. Например, если к вам пришел клиент с заказом, а вы, пытаясь показать свой высокий профессионализм, начинаете оперировать "апдейтами", "аутсорсами", "багрепортами" и "апрувами", – по всей вероятности, что заказчик вас не поймет.

Правило 2: об ошибках

Чужие ошибки в ударениях или произношении не нужно исправлять, особенно если вы сидите на совещании или на переговорах. Невежливо и унизительно указывать коллегам, а особенно руководству, на их ошибки.

Если ошибки вредят репутации компании, можно с осторожностью сказать об этом во время личного разговора. Как вариант – разошлите (если есть полномочия) или попросите секретаря руководителя разослать сотрудникам шаблоны ответов партнерам и правильное произношение всех профессиональных терминов. Альтернативный вариант – осторожно, при случае, сами вставьте в разговор проблемное слово, чтобы коллега услышал правильное звучание.

Правило 3: о вежливости

Не перебивайте собеседника даже несмотря на пыл эмоций или нехватку времени. Дайте человеку завершить свое мнение. Старайтесь спокойно и взвешенно выжидать паузу – так, по крайней мере, есть вероятность, что ваши контраргументы услышат.

Правило 4: о размышлениях

Не торопитесь с ответами. Следует несколько секунд взвесить свои слова и четко сформулировать ответ. А если вы не знаете, что ответить, просто скажите: "мне нужно подумать", или "ваш вопрос требует более детального изучения".

Правило 5: о тональности и тембре

Не кричите и не повышайте голос. Лучше говорите буквально на полтона ниже вашего обычного тембра – это касается разговоров с незнакомыми людьми или деловыми партнерами. Говорите доброжелательно, естественно, спокойно. Сосредотачивайте внимание, взгляд, голос на собеседнике.

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