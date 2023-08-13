Гарантированно получите работу: правила этикета на собеседовании

Правила этикета могут значительно облегчить жизнь, если их соблюдать. Кандидат на собеседовании часто чувствует волнение и тревогу, а нормы этикета помогут быть уверенными и произвести хорошее впечатление на руководителя.

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Хорошие манеры всегда полезны для карьеры. OBOZREVATEL собрал правила, которые необходимо соблюдать при устройстве на работу.

Деловая переписка

Начинать готовиться к собеседованию нужно тогда, когда вы пишете сопроводительное письмо. Не забывайте об вежливости и обязательно поздоровайтесь и обратитесь к человеку, которому адресовано письмо.

Например, "Уважаемый Иван Сергеевич!", "Хорошего дня" или "Здравствуйте, Ирина!". Не стоит писать большие приветствия и пожелания, лучше быть сдержанным.

Внешний вид

Поинтересуйтесь у человека, который пригласил вас на собеседование, какой стиль одежды можно выбрать. Если точного дресс-кода нет, то выбирайте стиль "casual" – это повседневный стиль, который подойдет для такого события. Прическа должна быть аккуратной, а дыхание свежим.

Поведение в офисе

Нужно быть вежливым и дружелюбным со всеми сотрудниками компании. Это касается не только руководителей или секретарей, но и уборщиц и охранников.

Жесты

Старайтесь, чтобы ваши жесты не были скованными, но и избегайте резких движений руками. Ведите себя спокойно и сдержанно. Не трогайте одежду или другие предметы на столе.

Выключите звук мобильного телефона

На собеседовании не пользуйтесь мобильным телефоном или гаджетами без необходимости. Прервать разговор через звонок нельзя, потому что это сразу показывает, что вы не соблюдаете деловой этикет. Если звонок действительно срочный, то извинитесь и объясните ситуацию.

Не перебивайте собеседника

Сначала выслушайте вопросы, а затем отвечайте. Разговор ведет работодатель, а кандидат должен поддерживать его. Дополнительные вопросы можно задать в конце собеседования.

Отвечайте на вопросы по существу

Конкретно и четко отвечайте на вопросы. Не отвлекайте внимание деталями, не относящимися к делу. Держите свои эмоции под контролем и думайте перед тем, как что-нибудь сказать.

Напишите короткое письмо человеку, который проводил собеседование

Поблагодарите за уделенное внимание и интерес к вам. Пожелайте хорошего дня и напишите, что ждете ответа на должность.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета делового общения, где рассказывал, можно ли отправлять коллегам смайлики.

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