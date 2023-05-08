Чем натереть смесители в ванной, чтобы они долго сияли: вы будете удивлены

Если вовремя и регулярно не мыть смесители, на них может появиться известковый налет, от которого трудно избавиться с помощью обычных средств. Минеральные соли, содержащиеся в составе воды, оседают на поверхностях, образуя плотный слой отложений.

Видео дня

Специалисты предостерегают не использовать абразивные средства, которые могут повредить эмаль. Чем натереть смесители в ванной, чтобы они долго сияли – читайте в материале OBOZREVATEL.

Есть очень простой и экономный "народный" лайфхак. Не придется даже готовить специальные смеси и растворы. Понадобится только обычное хозяйственное мыло, которое нужно нанести на салфетку – естественно, предварительно намочив. Такой салфеткой следует натереть все смесители в доме. После этого рекомендуют отполировать поверхности сухим полотенцем.

Кстати, пригодятся и средства на основе кислот. Но обратите внимание, что некоторыми видами кислот чистить смесители категорически нельзя. Это, в частности:

хлоридная

фосфорная

соляна

уксусная

муравьиная кислота.

Ни одно моющее средство нельзя оставлять надолго на поверхности смесителя, чтобы не начался процесс окисления.

Какие народные средства можно выбрать для очистки хромированных, никелированных, металлических поверхностей – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как вернуть ванне белый цвет и не повредить эмаль.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.