Чем натереть смесители в ванной, чтобы они долго сияли: вы будете удивлены
Если вовремя и регулярно не мыть смесители, на них может появиться известковый налет, от которого трудно избавиться с помощью обычных средств. Минеральные соли, содержащиеся в составе воды, оседают на поверхностях, образуя плотный слой отложений.
Специалисты предостерегают не использовать абразивные средства, которые могут повредить эмаль. Чем натереть смесители в ванной, чтобы они долго сияли – читайте в материале OBOZREVATEL.
Есть очень простой и экономный "народный" лайфхак. Не придется даже готовить специальные смеси и растворы. Понадобится только обычное хозяйственное мыло, которое нужно нанести на салфетку – естественно, предварительно намочив. Такой салфеткой следует натереть все смесители в доме. После этого рекомендуют отполировать поверхности сухим полотенцем.
Кстати, пригодятся и средства на основе кислот. Но обратите внимание, что некоторыми видами кислот чистить смесители категорически нельзя. Это, в частности:
- хлоридная
- фосфорная
- соляна
- уксусная
- муравьиная кислота.
Ни одно моющее средство нельзя оставлять надолго на поверхности смесителя, чтобы не начался процесс окисления.
Какие народные средства можно выбрать для очистки хромированных, никелированных, металлических поверхностей – читайте в материале.
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