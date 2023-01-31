Как убрать белый налет в ванной: помогут два ингредиента

Известковый налет – очень распространенное явление, и с помощью обычных средств избавиться от него тяжело. Дело в том, что вода в трубах содержит в составе минеральные соли, которые, оседая на поверхностях, образуют толстый слой отложений.

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Магазинные чистящие средства часто не дают желаемого результата. О простом и доступном лайфхаке, который поможет избавиться от белого налета в ванной, читайте в материале OBOZREVATEL.

Известковый налет имеет щелочное основание, поэтому действовать на него следует кислотами. Обязательно используйте плотные резиновые перчатки перед процессом очищения, иначе можно повредить кожу.

Рецепт очень прост. Возьмите пищевую соду и сок лимона. Лимонная кислота не только избавит ванну от налета, но и сделает поверхность сияющей.

Необходимо приготовить смесь, смешав соду и лимонный сок. Обратите внимание, что не следует делать смесь слишком жидкой, она должна иметь консистенцию "кашки". С помощью губки нанесите средство на поверхности, где скопился налет. Можно обработать ванную, душевую кабинку, душ, смеситель и т.д.

Если белого налета собралось слишком много, следует оставить смесь примерно на 15 минут, дав кислоте время, чтобы подействовать. Затем смойте остатки налета влажной губкой и водой. Процедуру можно повторить несколько раз.

Эксперты не советуют при мытье ванны использовать абразивные порошки.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как вернуть ванне белый цвет и не повредить эмаль.

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