Может не выдержать зиму: какое садовое растение нужно существенно обрезать осенью

Осенью хозяева обязательно должны обрезать садовые растения, чтобы избавиться от поврежденных и больных ветвей, подготовить культуру к морозам и улучшить рост. Например, плетистую розу нужно значительно обрезать, потому что много ветвей могут помешать образованию новых цветов.

OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Наденьте перчатки и защитные очки, чтобы шипы не поцарапали кожу и не попали в глаза.

Тщательно осмотрите куст и удалите все поврежденные и старые, загрубевшие ветви. Обрезайте их сразу у корня.

Основные стебли старайтесь аккуратно расположить на одном расстоянии друг от друга, привязывая к забору, ограждению или другой опоре. Все боковые побеги, то есть выросшие из основных веточки, нужно сократить до половины и оставить на них пару листочков.

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Это поможет создать новую форму для куста и будет стимулировать рост и развитие новых ветвей.

Также в октябре нужно провести подкормку и утепление кустов роз. После обрезки обработайте медным или железным купоросом растения. Это профилактическое средство, которое поможет избежать разных заболеваний.

В середине или в конце октября, в зависимости от погодных условий, произведите корневое утепление из веток.

Ранее OBOZREVATEL публиковал способы, которые помогут сделать цветущую стену и арку из плетистых роз.

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