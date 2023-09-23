Как готовят розы к зиме: советы для пышного цветения

Розы должны иметь определенный запас питательных веществ, чтобы выдержать холодную зиму. Начинать подготовку нужно в сентябре, а проводить обрезку – уже после октябрьских заморозков.

От качественной подготовки к зимовке зависит и плодоношение растений в следующем сезоне. OBOZREVATEL рассказывает, как нужно позаботиться о розах в преддверии зимы.

На какие факторы следует обратить внимание

Какими бы утешительными ни были прогнозы по зимним температурным показателям, следует заблаговременно устроить розам надежное укрытие. Учитывать нужно следующие факторы:

холодостойкость сортов;

место посадки роз (тип почвы, кислотность, влажность, наличие сквозняков);

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как проходил вегетационный период;

уход за растениями в прошлом сезоне;

страдали ли розы от вредителей;

или подвержены цветы заболеваниям и т.д.

Обрезка, рыхление почвы, прополка также играют важную роль в зимовке цветов.

Уход за розами в сентябре

Во второй половине сентября следует начинать готовить кусты к холодам. В первую очередь нужно утеплить корневую систему. Предлагаем простой, но очень эффективный способ, который не требует средств и усилий – нужно лишь засыпать почву у корней песком высотой 30 см.

Что нужно сделать в октябре

В октябре рекомендуется провести обрезку роз. Удалять нужно сухие, больные и поврежденные побеги, а также листья и цветочные бутоны.

После обрезки розы необходимо обработать медным либо железным купоросом.

В середине или конце октября, в зависимости от погодных условий, сделайте корневое утепление из веток.

Период после первых заморозков

После первых заморозков в октябре розы подрезают на 20-25 см и обрабатывают 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Плетистые розы нужно склонить к земле, на которую предварительно выложить сосновые ветки или другой утеплитель.

Напоследок следует сделать над розами каркас из толстой проволоки. Сверху советуют положить рубероид, полиэтиленовую пленку или поролон. Кусты нуждаются в постоянной защите уже после наступления устойчивых морозов. Обратите внимание, что при обустройстве укрытия розы не должны быть влажными.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как и когда обрезать розы, чтобы было много цветов.

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