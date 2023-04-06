Морозы напомнят о себе: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели. Карта

До конца текущей недели в Украине будет держаться прохладная погода с дождями и местами мокрым снегом. Ночью, в частности, в западных регионах, ожидаются морозы до -3 градусов по Цельсию.

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Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В восточных и западных областях 7 апреля будет облачно, ожидаются осадки. Температура воздуха на западе страны ночью будет составлять -3+5, днем +2+10.

На востоке Украины ночные температуры составят +5+10 градусов по Цельсию, днем – до +16. Днем столбики термометров тоже покажут до +16.

В центральных областях преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до +13, ночью столбики термометров также будут держаться выше нуля.

В субботу, 8 апреля, на всей территории страны преимущественно без осадков. Морозы ночью останутся только на Буковине и Закарпатье – до -2. На остальной территории ночные температуры составят от 0 до +10 градусов, днем – до +16.

Аналогичная погода будет держаться и в воскресенье, 9 апреля – преимущественно без существенных осадков, возможны небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до +16.

Напомним: в ночь на 6 апреля несколько областей Украины засыпало снегом. Аномальные для середины весны погодные явления зафиксировали на западе и юге нашей страны, в частности в Одесской и Львовской областях. Местные жители показали фотографии с заснеженными цветами и кустами зелени, которые уже успели расцвести к началу апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– согласно данным синоптиков, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительных заморозков и резкого похолодания синоптики не прогнозируют;

– синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что тепло в Украину ворвется в 20-х числах апреля. В третьей декаде месяца дневные показатели могут достигать +20…+25 °С, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12 °С.

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