Когда в Украину лопнет потепление до +25: синоптик назвал дату и дал подробный прогноз

Апрель не порадует украинцев ранним теплом. В первую декаду месяца возможны снег и заморозки, также апрель будет щедр на дожди.

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Тепло в Украину ворвется в 20-х числах. Такой прогноз сделал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Эксперт отметил, что причиной резкого похолодания в Украине и Европе в целом, которое началось с конца марта, стало накопление холодного воздуха арктического происхождения в районе Скандинавского полуострова и северо-восточной части региона. Впоследствии накопленный холод распространился на юг, до Балкан и Эгейского моря.

Как следствие, активизировалась циклоническая деятельность с частыми и обильными осадками.

"В связи с этим, на территории нашей страны ближайшие 10 суток окажутся прохладными с неустойчивым характером погоды, частым выпадением осадков как в виде дождя, так местами и снега (особенно в западных и северных областях). В ночные и утренние часы 3 – 5 апреля будут наблюдаться заморозки в большинстве областей, кроме юга и востока", – отметил синоптик.

Во второй декаде апреля он также не прогнозирует интенсивного потепления: в Украине с большой долей вероятности удержится прохладная и влажная погода, пусть уже и без заморозков.

"Постепенно ночные морозы всё же отступят, но среднесуточные температурные показатели останутся преимущественно ниже климатической нормы. Таким образом, до середины месяца интенсивного и резкого потепления не ожидается. К слову, за последние несколько лет наблюдается тенденция к учащению холодных апрелей. В противовес стремительно теплеющим зимам, второй месяц календарной весны всё чаще проявляет более "зимний" характер. Именно так нередко и проявляется потепление климата, когда нарушается естественный ход сезонных погодных условий", – пишет Кибальчич.

А вот третья декада месяца принесет долгожданное тепло и солнечную погоду.

"После 15 – 16 апреля начнётся более устойчивая тенденция роста температуры воздуха и уже в третьей декаде дневные показатели могут достигать +20…+25 °С, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12 °С. Также существенно снизится количество осадков, а солнечных дней станет больше", – убежден синоптик.

Согласно его прогнозам, в целом апрель на большей части Украины будет дождливым, местами чрезмерно: месячное количество осадков суммарно превысит норму в 1,5-2 раза, выпадут они преимущественно в первую половину месяца.

Да и температурный режим будет ниже нормы, в западных, северных и центральных регионах - на 1-3 градуса. В отдельные дни первой декады апреля не исключен снег, прежде всего, на западе и севере.

Тем временем в Укргидрометцентре в ближашие трое суток в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют снег, гололед на дорогах и температуру до 6 градусов мороза. В Карпатах же мороз может достигнуть 10 градусов ночью, днем температура будет колебаться от 0 до -6 градусов.

На остальной территории временами небольшой, местами умеренный дождь, в ближайшую ночь в южных областях местами туман; температура ночью 2-8° тепла, днем 6-12°, в восточных и юго-восточных областях 11-17°. Ветер северных направлений, 5-12 м/с, завтра в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с. В пятницу временами небольшой дождь, в восточных областях умеренный, на западе страны с мокрым снегом. Температура ночью 7 апреля 0-6° тепла, в восточной части страны и северных областях 3-9° тепла, днем 7-13°.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Украину окончательно придет тепло.

Также сообщалось, что 4 апреля погода преподнесет неприятный "сюрприз" со снегом гололедом и заморозками.