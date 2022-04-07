Молитва на Благовещение 2022: как попросить мира и защиты у Божьей Матери

Ежегодно 7 апреля православные в Украине празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот великий праздник верующие вспоминают, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она родит Сына Божьего Иисуса Христа.

На Благовещение христиане обращаются к Божьей Матери с особыми молитвами. Богородицу просят о защите, помощи в трудных ситуациях, здоровье для близких, выздоровлении, прощении грехов. А в этом году особенно горячо украинцы молятся о защите от врага и мире на родной земле.

OBOZREVATEL публикует несколько молитв, которые стоит прочесть на Благовещение.

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О помощи защитникам Украины и защите от врага также можно помолиться у иконы Семистрельной Божьей Матери. Считается, что этот знаменитый образ, на котором Богородица изображается с семью мечами,пронзающими ее сердце, оберегает от травм, дарит исцеление и успокаивает душу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и запретах на Благовещение. В этот большой церковный праздник верующим разрешается послабление поста.

Подробный церковный православный календарь на апрель 2022 года – в материале по ссылке.