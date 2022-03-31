Церковные праздники в апреле 2022 в Украине: опубликован православный календарь
В апреле 2022 года православные в Украине отмечают ряд больших церковных праздников. Среди них – Благовещение, Вербное воскресенье, Лазарева суббота, Чистый четверг и Великое Христово Воскресенье.
Кроме того, в апреле продолжается Великий пост, цель которого – подготовка к празднованию Пасхи. Память каких святых почитают верующие и в какие дни допускается ослабления поста, рассказывает OBOZREVATEL.Православные церковные праздники в апреле 2022 года
1 апреля – празднование иконы Божьей матери "Умиление"
Икона Богоматери "Умиление" считается символом идеальной материнской любви и защиты. Она была келейной иконой святого Серафима Саровского.
2 апреля – родительская суббота
Четвертая суббота Великого поста традиционно посвящена поминовению усопших.
3 апреля – Неделя Иоанна Лествичника
Четвертая неделя Великого поста посвящена памяти святого Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник – христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
Этот двунадесятый праздник посвящен евангельскому событию – возвещению архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении у нее Иисуса Христа.
10 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской
Пятая неделя Великого поста посвящена почитанию святой Марии Египетской. Эта христианская святая считается покровительницей кающихся женщин.
16 апреля – Лазарева суббота
В шестую субботу Великого поста христиане вспоминают чудо воскресения Иисусом Христом праведного Лазаря.
17 апреля – Вербное Воскресенье, Вход Господень в Иерусалим
Вербное воскресенье – двунадесятый праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и смерти на кресте.
18-24 апреля – Страстная седмица
Страстная неделя – неделя перед Пасхой, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.
21 апреля – Великий четверг (Чистый четверг)
Великий четверг – четверг перед Пасхой, посвященный воспоминанию Тайной Вечери.
22 апреля – Великая пятница (Страстная пятница)
Страстная пятница – пятница перед Пасхой, посвященная воспоминанию Страстей Господних.
24 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха, Окончание Великого поста
Пасха – древнейший и самый важный христианский праздник, посвященный Светлому Воскресению Иисуса Христа.
25 апреля – 1 мая – Светлая седмицa
Светлая неделя – семь дней, включающие в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней.
29 апреля – Иконы Божией Матери "Живоносный источник"
Икона Божьей Матери "Живоносный источник" – чудотворная икона Богородицы, написанная, предположительно в XIII-XIV веках.
30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
Зосима Соловецкий – святой 13 столетия, один из основателей Соловецкого монастыря.
Великий пост – в 2022 году приходится на 7 марта – 23 апреля.
Неделя без поста, Светлая седмица – с 25 апреля по 1 мая.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Пасхи у православных. Этот важнейший христианский праздник символизирует переход от смерти к жизни, от греха – к любви и добру.
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