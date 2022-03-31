Церковные праздники в апреле 2022 в Украине: опубликован православный календарь

В апреле 2022 года православные в Украине отмечают ряд больших церковных праздников. Среди них – Благовещение, Вербное воскресенье, Лазарева суббота, Чистый четверг и Великое Христово Воскресенье.

Кроме того, в апреле продолжается Великий пост, цель которого – подготовка к празднованию Пасхи. Память каких святых почитают верующие и в какие дни допускается ослабления поста, рассказывает OBOZREVATEL.

1 апреля – празднование иконы Божьей матери "Умиление"

Икона Богоматери "Умиление" считается символом идеальной материнской любви и защиты. Она была келейной иконой святого Серафима Саровского.

2 апреля – родительская суббота

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Четвертая суббота Великого поста традиционно посвящена поминовению усопших.

3 апреля – Неделя Иоанна Лествичника

Четвертая неделя Великого поста посвящена памяти святого Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник – христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Этот двунадесятый праздник посвящен евангельскому событию – возвещению архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении у нее Иисуса Христа.

10 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской

Пятая неделя Великого поста посвящена почитанию святой Марии Египетской. Эта христианская святая считается покровительницей кающихся женщин.

16 апреля – Лазарева суббота

В шестую субботу Великого поста христиане вспоминают чудо воскресения Иисусом Христом праведного Лазаря.

17 апреля – Вербное Воскресенье, Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресенье – двунадесятый праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и смерти на кресте.

18-24 апреля – Страстная седмица

Страстная неделя – неделя перед Пасхой, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

21 апреля – Великий четверг (Чистый четверг)

Великий четверг – четверг перед Пасхой, посвященный воспоминанию Тайной Вечери.

22 апреля – Великая пятница (Страстная пятница)

Страстная пятница – пятница перед Пасхой, посвященная воспоминанию Страстей Господних.

24 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха, Окончание Великого поста

Пасха – древнейший и самый важный христианский праздник, посвященный Светлому Воскресению Иисуса Христа.

25 апреля – 1 мая – Светлая седмицa

Светлая неделя – семь дней, включающие в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней.

29 апреля – Иконы Божией Матери "Живоносный источник"

Икона Божьей Матери "Живоносный источник" – чудотворная икона Богородицы, написанная, предположительно в XIII-XIV веках.

30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Зосима Соловецкий – святой 13 столетия, один из основателей Соловецкого монастыря.

Великий пост – в 2022 году приходится на 7 марта – 23 апреля.

Неделя без поста, Светлая седмица – с 25 апреля по 1 мая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Пасхи у православных. Этот важнейший христианский праздник символизирует переход от смерти к жизни, от греха – к любви и добру.

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