Благовещение 2022 в Украине: когда отмечается и что нельзя делать в праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы у православных в Украине ежегодно отмечается 7 апреля. В 2022 году оно приходится на четверг.

Этот большой христианский праздник относится к числу двунадесятых и, согласно церковным канонам, имеет дни предпразднства и попразднества. В народе же с Благовещением ассоциируются многие приметы и ритуалы. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.

Слово "Благовещение" означает добрую, благую весть. Согласно Евангелию от Луки, Мария в возрасте 14 лет должна были выйти замуж за Иосифа – пожилого вдовца, плотника из Назарета.

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Однажды Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что она родит Сына Божьего и Спасителя человечества. Когда Мария спросила, как это возможно, если она не знает мужа, ангел сказал: "Дух Святый сойдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя".

Богородица приняла Божью волю словами: "Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

Благовещение в христианстве символизирует воплощение Господа в мире людей. Считается, что именно этот день начинает Евангельскую историю, положив начало спасению человечества.

В православной традиции Благовещение имеет дни предпразднства и попразднества, которые отменяются в том случае, если приходятся на Страстную неделю или Светлую седмицу.

На Благовещение храмы служат всенощное бдение, во время которого читают литургию Иоанна Златоуста. Священнослужители облачены в праздничные одеяния голубого цвета, символа Божьей Матери.

Верующим стоит посетить праздничную службу и помолиться. В церкви по традиции освящают зерно и семена на посев. Важно посвятить этот день добрым делам, помощи нуждающимся и мыслям о духовном.

В праздник разрешается послабление поста: к столу можно подавать рыбу и морепродукты.

На Благовещение нельзя работать по дому и на земле, а также заниматься рукоделием, расчесывать и стричь волосы. "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", – говорят в народе.

Согласно приметам, также нельзя ничего одалживать.

Ясная и теплая погода – лето будет теплым, а урожай – богатым.

Дождь идет 7 апреля – к хорошей рыбалке и грибной осени.

Ласточки не летают – лето будет холодным.

Желание, загаданное на Благовещение, должно обязательно сбыться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на апрель 2022 года. Во второй месяц весны в Украине будут отмечать Пасху и другие большие праздники.

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