Могут серьезно заболеть: чем категорически запрещено кормить домашних котов

Основная ошибка в кормлении кошек состоит в сочетании сухих кормов и домашней пищи. Ветеринары предостерегают, что это может привести к проблемам с обменом веществ и к болезням желудочно-кишечного тракта.

Видео дня

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы иногда в порядке исключения угостить любимца куском жареной курятины или сыром. Опасно именно постоянное комбинирование. Чем категорично запрещено кормить домашних кошек – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сырое мясо и рыба

Необработанное мясо – основной продукт, провоцирующий проблемы со здоровьем. В нем могут содержаться паразиты, бактерии и болезнетворные микроорганизмы. Поэтому не следует покупать для кошек обрезки или субпродукты, рекомендуется избегать свинины из-за ее чрезмерной жирности,

Часто кошек кормят рыбой, однако ветеринары не советуют давать ее животным на постоянной основе. Во-первых, в сырой рыбе содержатся паразиты. Во-вторых, регулярное ее употребление приводит к проблемам с почками и мочекаменной болезнью.

Яйца

Речь именно о сырых яйцах. Они опасны, ведь коты могут заразиться сальмонеллой. А биотин, содержащийся в составе яиц, приведет к нарушению обмена веществ.

Овощи

Кошек можно кормить вареной свеклой, морковью и кабачками. Однако некоторые овощи опасны и ядовиты для животных. Это авокадо, виноград, изюм, лук, чеснок и орехи. Картофель и бобовые вызывают метеоризм и вздутие живота.

Сладости

Шоколад и какао провоцируют болезни сердца и сосудов. В целом, сладости являются основной причиной диабета, ожирения и болезней зубов.

Кстати, рацион кошек должен состоять как минимум на 60% состоять из мясных продуктов. Речь о вареных или печеных блюдах. Полезно варить бульоны или каши с добавлением тушеных овощей. При формировании рациона обратите внимание, что животное должно получать достаточное количество витаминов и питательных веществ. Можно дополнить рацион аптечными витаминами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой ошибки владельцы кошек часто допускают летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.