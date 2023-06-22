Котам становится еще жарче: какую ошибку владельцы животных часто допускают летом

Летняя жара отражается не только на людях, но и на животных. Особенно на домашних любимцах, живущих в помещении и не имеющих навыков искать наиболее прохладное место на значительной территории. В частности, это касается котиков.

Видео дня

Некоторые хозяева начинают придумывать различные способы помочь своему пушистику и прибегают к самым разным ухищрениям. От покупки коврика с охлаждением до стрижки кота. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно действовать, чтобы помочь мурлыке пережить жару и что может не только не помочь, но и повредить животному.

Помните – коты любят тепло

Привычка котов зимой лежать на батарее вызывает у всех хозяев восхищения. Но мало кто задумывается, что радиатор греет примерно так же, как солнечные лучи. И животное при этом не страдает от перегрева, хоть бы даже провело на отопительном приборе целый день. Поэтому не спешите тянуть своего любимца в тень, если увидите, как он разомлел на солнце. Его инстинкт самосохранения сам подскажет, когда перейти в более холодную локацию.

Но на всякий случай не закрывайте дверь в ванную. Обычно там температура самая низкая и кот может захотеть отдохнуть после "загорания" именно там. Однако позаботьтесь, чтобы он при этом не контактировал с бытовой химией и косметикой.

Не забывайте о воде

Пусть коты не выделяют пота, как это делают люди, в жару они нуждаются в большом количестве свежей воды так же, как и мы. Позаботьтесь о том, чтобы поилка пушистика всегда была полна. И мойте ее чаще обычного, ведь в теплых условиях в стоячей воде быстро размножаются бактерии.

Если вы сильно переживаете за своего кота, положите ему в миску с водой пару кубиков льда. А еще чаще предлагайте животному влажный корм вместо сухого – так оно получит больше жидкости. Но следите, чтобы влажный корм не залеживался в миске. На жаре он быстро портится и уже через несколько часов становится непригодным и такие остатки нужно выбросить.

Позаботьтесь о коте, когда уходите из дома

Вода – не единственное условие комфортного существования в жару для кота.. Когда вы оставляете животное дома в одиночестве, позаботьтесь также, чтобы в помещении была хорошая вентиляция. Но окна лучше закройте и даже зашторьте – так жилище нагреется меньше. И ни в коем случае не оставляйте любимца в вольере на улице или на балконе в жаркие дни!

Дома также можно установить специальные охлаждающие коврики. Или просто постелить на пол влажное полотенце на случай, если животному захочется освежиться.

Путешествуйте с котом правильно

Если вы хотите взять кота с собой в поездку летом, сразу вспомните первое правило – ни в коем случае даже на минуточку не оставлять животное одно в закрытом автомобиле. В жару салон в считанные минуты может превратиться в раскаленную ловушку, которая станет для животного смертельной.

Зато хорошей идеей будет взять с собой в путешествие охлажденное в холодильнике одеяло или полотенце. Их можно постелить в салоне или положить в переноску. Для длительной поездки в одеяло можно завернуть охлаждающие вставки из сумок-холодильников или бутылки с замороженной водой.

Главный вопрос – стричь ли кота на лето

Глядя на пушистого любимца в жаркий день мы переносим на него свой опыт, подсказывающий: слишком больше количество одежды быстро вызывает перегрев. Некоторые хозяева из-за этого на лето стригут своих кошек. И это огромная ошибка.

Мех животных, кроме прочего, выполняет терморегуляторную функцию. Если нет медицинских показаний, лишать кота такой защиты нельзя. Так вы можете, в частности, подвергнуть его риску солнечного ожога. А вот чаще вычесывать кота, чтобы удалить отмершие волосы из его шубы – это хорошая идея в жару.

Как распознать перегрев у кота?

Ответственный хозяин должен знать, какие симптомы подскажут, что животное страдает перегревом. У кошек это следующие признаки:

беспокойство и дезориентация;

громкое интенсивное мяуканье;

фырканье, похожее на собачье;

чрезмерное вылизывание животного – так оно может пытаться себя охладить;

влажность подушечек лап.

В таком случае кота следует перенести в прохладное помещение, предложить ему воду и охлажденную лежанку. Обычно этого должно быть достаточно.

Если же у любимца разовьется тепловой удар, это может быть смертельно опасным и требует немедленного вмешательства ветеринарного врача. Вот его симптомы:

апатия животного;

учащенное дыхание;

рвота;

понос;

слабость;

проблемы с передвижением и даже стоянием на лапах;

повышение температуры;

потеря сознания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как определить, сколько должно пить в день кот, и как предотвратить обезвоживание у животного.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.