Котам становится еще жарче: какую ошибку владельцы животных часто допускают летом
Летняя жара отражается не только на людях, но и на животных. Особенно на домашних любимцах, живущих в помещении и не имеющих навыков искать наиболее прохладное место на значительной территории. В частности, это касается котиков.
Некоторые хозяева начинают придумывать различные способы помочь своему пушистику и прибегают к самым разным ухищрениям. От покупки коврика с охлаждением до стрижки кота. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно действовать, чтобы помочь мурлыке пережить жару и что может не только не помочь, но и повредить животному.
Помните – коты любят тепло
Привычка котов зимой лежать на батарее вызывает у всех хозяев восхищения. Но мало кто задумывается, что радиатор греет примерно так же, как солнечные лучи. И животное при этом не страдает от перегрева, хоть бы даже провело на отопительном приборе целый день. Поэтому не спешите тянуть своего любимца в тень, если увидите, как он разомлел на солнце. Его инстинкт самосохранения сам подскажет, когда перейти в более холодную локацию.
Но на всякий случай не закрывайте дверь в ванную. Обычно там температура самая низкая и кот может захотеть отдохнуть после "загорания" именно там. Однако позаботьтесь, чтобы он при этом не контактировал с бытовой химией и косметикой.
Не забывайте о воде
Пусть коты не выделяют пота, как это делают люди, в жару они нуждаются в большом количестве свежей воды так же, как и мы. Позаботьтесь о том, чтобы поилка пушистика всегда была полна. И мойте ее чаще обычного, ведь в теплых условиях в стоячей воде быстро размножаются бактерии.
Если вы сильно переживаете за своего кота, положите ему в миску с водой пару кубиков льда. А еще чаще предлагайте животному влажный корм вместо сухого – так оно получит больше жидкости. Но следите, чтобы влажный корм не залеживался в миске. На жаре он быстро портится и уже через несколько часов становится непригодным и такие остатки нужно выбросить.
Позаботьтесь о коте, когда уходите из дома
Вода – не единственное условие комфортного существования в жару для кота.. Когда вы оставляете животное дома в одиночестве, позаботьтесь также, чтобы в помещении была хорошая вентиляция. Но окна лучше закройте и даже зашторьте – так жилище нагреется меньше. И ни в коем случае не оставляйте любимца в вольере на улице или на балконе в жаркие дни!
Дома также можно установить специальные охлаждающие коврики. Или просто постелить на пол влажное полотенце на случай, если животному захочется освежиться.
Путешествуйте с котом правильно
Если вы хотите взять кота с собой в поездку летом, сразу вспомните первое правило – ни в коем случае даже на минуточку не оставлять животное одно в закрытом автомобиле. В жару салон в считанные минуты может превратиться в раскаленную ловушку, которая станет для животного смертельной.
Зато хорошей идеей будет взять с собой в путешествие охлажденное в холодильнике одеяло или полотенце. Их можно постелить в салоне или положить в переноску. Для длительной поездки в одеяло можно завернуть охлаждающие вставки из сумок-холодильников или бутылки с замороженной водой.
Главный вопрос – стричь ли кота на лето
Глядя на пушистого любимца в жаркий день мы переносим на него свой опыт, подсказывающий: слишком больше количество одежды быстро вызывает перегрев. Некоторые хозяева из-за этого на лето стригут своих кошек. И это огромная ошибка.
Мех животных, кроме прочего, выполняет терморегуляторную функцию. Если нет медицинских показаний, лишать кота такой защиты нельзя. Так вы можете, в частности, подвергнуть его риску солнечного ожога. А вот чаще вычесывать кота, чтобы удалить отмершие волосы из его шубы – это хорошая идея в жару.
Как распознать перегрев у кота?
Ответственный хозяин должен знать, какие симптомы подскажут, что животное страдает перегревом. У кошек это следующие признаки:
- беспокойство и дезориентация;
- громкое интенсивное мяуканье;
- фырканье, похожее на собачье;
- чрезмерное вылизывание животного – так оно может пытаться себя охладить;
- влажность подушечек лап.
В таком случае кота следует перенести в прохладное помещение, предложить ему воду и охлажденную лежанку. Обычно этого должно быть достаточно.
Если же у любимца разовьется тепловой удар, это может быть смертельно опасным и требует немедленного вмешательства ветеринарного врача. Вот его симптомы:
- апатия животного;
- учащенное дыхание;
- рвота;
- понос;
- слабость;
- проблемы с передвижением и даже стоянием на лапах;
- повышение температуры;
- потеря сознания.
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