Могут дожить даже до 100 лет: ученые заявили, что нашли секрет долголетия для женщин

Многие женщины на протяжении жизни предпринимают несколько попыток сбросить вес и ищут разных способов похудеть, в частности надеясь таким образом обеспечить себе долголетие. Однако ученые обнаружили, что совсем другой подход к собственному весу может продлить жизнь, когда речь идет именно о женщинах в преклонном возрасте.

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Как пишет издание Mail Online, дожить до 100 лет может помочь не снижение веса, а поддержание его стабильности в зрелом возрасте. К таким выводам пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучившие данные более 50 000 женщин в возрасте от 60 лет. Они сравнили тех, кто сохранял свой вес в целом стабильным в течение трех лет, с теми, кто потерял по меньшей мере 5% массы тела.

Как выяснилось, пожилые женщины, которые сбрасывали вес, имели на 38% меньше шансов дожить до своего 100-летия. Шансы дожить до 90 лет у них были ниже на 33% и на 35% ниже дожить до 95 лет. Причем в большей степени это касалось тех, кто потерял килограммы непреднамеренно – из-за стресса, проблем со здоровьем или слабости.

Причем стабильный вес продлевал жизнь даже тем участницам исследования, кто имел лишние килограммы. А вот набор веса на 5% и более в преклонном возрасте никак не влиял на продолжительность жизни. Хотя известно, что его увеличение в молодом или среднем возрасте приводит к ее сокращению.

Доктор Аладдин Шадаяб, один из авторов исследования, заявил, что полученные результаты подтверждают, что стабильный вес является залогом долголетия для пожилых женщин. "Если стареющие женщины теряют вес, хотя они и не пытаются этого сделать, это может быть предупредительным признаком плохого здоровья и предиктором снижения продолжительности жизни", – пояснил он. В случае неожиданной потери веса ученые посоветовали пожилым женщинам обратиться к врачу, чтобы выяснить причину. Хотя это не всегда может быть связано с проблемами со здоровьем.

В выборку ученых попали 54 437 женщин в возрасте от 61 до 81 года. Они согласились принять участие в обширном медицинском исследовании в США. Чуть больше половины из них дожили до 90 лет, и около 9% пересекли отметку в 100 лет.

По данным ученых, потеря более 5% веса тела женщиной старше 60 лет, если это происходит ненамеренно, имеет наибольшее влияние на продолжительность жизни. При этом опросы показали, что среди похудевших поневоле около трети потеряли вес из-за болезни, почти у 29% снизился аппетит, а 23% причиной назвали стресс.

Ученые также сравнили влияние непреднамеренного и целенаправленного похудения. Выяснилось, что у тех, кто потерял вес, не прилагая усилий, шанс дожить до 90 лет был на 51% меньше. В то время как у тех, кто похудел намеренно, обычно за счет смены диеты или физических упражнений, вероятность этого была лишь на 17% ниже.

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