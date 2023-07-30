Как прожить на 20 лет дольше: объяснение ученых

Прожить долгую, активную и здоровую жизнь – мечта большинства из нас. И исследования показывают, что мы можем сделать многое для того, чтобы она стала реальностью.

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Как пишет издание Guardian, ученые составили список из восьми привычек, способных продлить жизнь аж на 20 лет и более. В идеале нужно ввести эти привычки еще до достижения среднего возраста, но они принесут пользу, в каком бы возрасте вы их не начали внедрять.

Об этом рассказала специалист в области здравоохранения Сюан-Май Т Нгуен, которая участвует в работе Министерства по делам ветеранов США. "Чем раньше, тем лучше, но даже если вы произведете небольшое изменение в свои 40, 50 или 60 лет, это все равно будет полезно", – сказала она. Эксперт объяснила, что здоровый образ жизни каждого отдельного человека будет полезен как для него лично, так и для общественного здоровья.

Вот список этих привычек:

правильное питание;

отказ от курения;

качественный сон;

достаточная физическая активность;

управление стрессом;

избегание запойного употребления алкоголя;

отсутствие зависимости от опиоидов;

наличие положительных социальных связей с другими людьми

Исследование, о котором рассказала Нгуен, было представлено на ежегодном собрании Американского общества питания в Бостоне. Его авторы проанализировали данные анкет и медицинских карт, собранных в период с 2011 по 2019 год. Записи охватили более 700 тысяч ветеранов армии США в возрасте от 40 до 99 лет. Все они были участниками программы "Миллион ветеранов". Из них 33 375 человек умерли за время проведения исследования.

Нгуен и ее коллеги изучили сведения об этих людях, чтобы определить, какие привычки связаны с увеличением продолжительности жизни. Выяснилось, что четкая закономерность прослеживалась для восьми привычек. Даже введение одной из них оказывало положительное влияние, а сочетание нескольких было еще более полезным.

"Мужчины и женщины, принявшие восемь терапевтических факторов образа жизни, могли увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 23,7 или 22,6 года соответственно в возрасте 40 лет по сравнению с теми, кто не принимал никаких факторов жизни", – написали в своем исследовании авторы.

По данным их анализа, больше всего продолжительность жизни сокращали низкая физическая активность, употребление опиоидных наркотиков и курение. Участники с этими факторами образа жизни имели на 30-45% более высокий риск смерти во время проведения исследования, чем остальные испытуемые. Стресс, чрезмерное употребление алкоголя, плохая гигиена сна и плохое питание повышали этот риск примерно на 20%.

Авторы отметили, что их работа носила наблюдательный характер. Поэтому они не могут утверждать, что выведенные ими корреляции свидетельствуют о прямой причинно-следственной связи с образом жизни. Профессор Навид Саттар, эксперт по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Университета Глазго, не участвовавший в исследовании, также предупредил, что исследование не включало испытания, и поэтому многие факторы могут делать выводы менее точными.

Там не менее, Саттар высказался о работе коллег с одобрением. "Эти данные дополняют представление о том, что наш образ жизни имеет такое же значение, если не большее, чем лекарства, которые мы получаем для предотвращения или лечения многочисленных хронических заболеваний", – сказал он. И добавил, что помощь во введении здоровых привычек может снизить затраты на лечение хронических заболеваний и помочь людям жить более приятной и продуктивной жизнью.

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