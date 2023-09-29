Миловидное растение полностью подавит рост сорняков: посадите его уже сейчас

Сорняки – это одна из самых больших проблем, которая занимает много времени и сил у хозяев. Большинство надоедливых растений растут именно осенью и только истощают почву и мешают развиваться другим саженцам.

Но издание Express опубликовало советы экспертов, которые помогут не только избавиться от сорняков, но и украсить свой сад. Вам нужно посадить только одно растение.

Герань чешская

Чтобы остановить рост сорняков, вам понадобится герань или ее еще называют журавец. Это однолетнее травянистое растение, которое может вырасти до 20-60 сантиметров в высоту. Герань обильно покроет почву и не оставит места для появления сорняков. Такой метод поможет избежать не только появление новых растений, но и помешает тем, кто уже успел хорошо укорениться.

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Вы можете обрезать герань после цветения и благодаря своей выносливости, она прорастет снова. Журавец справится даже с такими многолетними сорняками, как крапива ивьюнок полевой. Посадить цветы можно на любом типе почвы, они не нуждаются в особом уходе.

Также вы можете сделать раствор, чтобы избавиться от надоедливых растений. Для этого вам пригодится пищевая сода. Смесь высушивает нежелательные растения, поглощая воду из их клеток.

Полейте сорняки, чтобы сода прилипала к листьям и почве. Затем насыпьте примерно чайную ложку соды на сорняки.

Если вы не увидите результатов после нескольких дней ожидания, повторите процедуру.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой способ, который поможет вывести сорняки на брусчатке.

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