Как вывести сорняки: рецепт народного действенного средства

Июнь для садоводов и огородников – насыщенный период, ведь грядки начинают активно зарастать сорняками. Они вредят здоровью и силе растений, забирая пространство и питательные вещества из почвы.

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Все больше огородников отказываются от агрессивных химических средств, которые не только токсичны для окружающей среды, но иногда вредны для растений. Лучше всего остановить выбор на естественных методах профилактики и борьбы, о которых рассказало издание Sante Plus.

Как сода поможет избавиться от сорняков

Пищевая сода является мощным природным уничтожителем сорняков. Это фитотоксический продукт, вредящий росту растений. Сода иссушает нежелательные растения, поглощая воду из их клеток.

Полейте сорняки, чтобы сода прилипала к листьям и почве. Насыпьте примерно чайную ложку соды на сорняки. Если вы не увидите результатов после нескольких дней ожидания, повторите процедуру. Если на садовых дорожках есть сорняки, просто посыпьте питьевой содой между плитами.

Белый уксус от сорняков

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая может "сжигать" листья сорняков; они слабеют и в конце концов погибают. Обратите внимание, что уксус более эффективен против молодых широколиственных сорняков. Для высоких или глубоко укорененных растений может потребоваться несколько применений. Это эффективное решение для борьбы с сорняками, если вы хотите использовать экологический способ и не повредить качество почвы.

Налейте 2 стакана белого уксуса в пульверизатор. Добавьте 2 столовые ложки моющего средства, чтобы спрей прилип к листьям и разрушил их защитный слой. Распылите раствор на сорняки.

Уксус быстро разрушается в почве, но рекомендуется подождать неделю, прежде чем что-нибудь сажать на обработанных участках.

Как приготовить смесь уксуса и пищевой соды.

Смешивание белого уксуса и пищевой соды является вдвойне эффективным решением для отпугивания сорняков.

Возьмите соду и уксус в пропорции 1:2. Насыпьте пищевую соду в распылитель и добавьте уксус. Подождите, пока произойдет химическая реакция и добавьте 1 столовую ложку моющего средства. Закройте распылитель и хорошо встряхните его, прежде чем начать опрыскивание.

Другой способ – посыпать содой сорняки, а затем сбрызнуть их белым уксусом. Химическая реакция будет происходить непосредственно на растениях.

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