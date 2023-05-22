Как вывести сорняк на брусчатке: способ, от которого сохнут растения-паразиты

Брусчатка во дворе – легкий и красивый способ поддерживать его в порядке. Но все усилия по ее укладке может свести на нет обычный сорняк, прорастающий в швах между плитками. Он может расколоть плитку и сдвинуть ее с места. Поэтому важно знать, как бороться с сорняками на тротуарной плитке.

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Издание Porady Interia рассказало об одном простом способе с использованием продукта, который можно приобрести в любом супермаркете. Он не нанесет вреда материалу, из которого изготовлена брусчатка, и при этом аккуратно устранит проблему.

Речь идет об обычном уксус. С его помощью можно свести к минимуму использование гербицидов на участке. Для того чтобы качественно обработать пырей, осот или любую другую траву, понадобится спиртовой раствор уксуса, можно самый дешевый. Выберите продукт с концентрацией от 10 до 20 процентов. Он справится как с молодыми растениями, так и с более взрослыми и развитыми.

Как использовать уксусный спрей от сорняков

Смешайте уксус с водой в пропорции 2:1. При этом вливайте уксус в воду, а не наоборот. Хорошо встряхните емкость, в которой готовите раствор, чтобы жидкости соединились.

Перелейте готовое средство в любую бутылку с пульверизатором. Чтобы убедиться, что оно не влияет на брусчатку, распылите немного в незаметном месте.

Когда будете готовы, обработайте уксусной смесью листья, стебли и все зеленые части сорняков. Растения должны засохнуть очень быстро.

Чтобы не давать сорнякам отрастать, а также избавиться от наиболее устойчивых растений, повторяйте обработку раз в неделю. После двух-трех опрыскиваний ситуация должна существенно улучшиться.

При этом важно следить, чтобы уксусная смесь не попадала на декоративные или сельскохозяйственные культуры. Им она тоже может нанести значительный ущерб.

Когда лучше обрабатывать сорняки уксусным раствором

Ускорить гибель нежелательной растительности в брусчатке могут солнечные лучи. Следовательно, для обработки сорняков уксусом лучше выбирать теплые солнечные дни, когда температура превышает 15 градусов, и опрыскивать их в светлое время суток.

Лучше всего делать это в сухую погоду и когда сойдет роса. Ведь любая дополнительная влага сильнее растворит средство и оно подействует менее эффективно.

Также следует избегать обработки вредных растений в ветреную погоду. Ветер может разнести капли средства на соседние растения и повредить их.

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