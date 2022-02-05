Местами мокрый снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Украине 6 февраля. Карта

Во воскресенье, 6 февраля, в восточных и западных регионах Украины ожидается мокрый снег. В остальной части страны прогнозируется переменная облачность.

Также синоптики предупреждают о возможном гололеде на дорогах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение дня осадки в виде мокрого снега возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Волынской областях. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса. Днем прогнозируется оттепель 3-5 градусов выше нуля.

Также мокрого снега стоит ждать в воскресенье в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, в этих регионах ночью ожидаются сильные морозы до -8 градусов.

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Теплее будет на юге – в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму столбики термометров днем поднимутся до +6 градусов. Осадков в этой части Украины не предвидится.

В Киеве 6 февраля синоптики обещают переменную облачность и небольшие ночные заморозки до -1 градуса. Днем температура будет колебаться от 2 до 4 градусов со знаком плюс. Также на Киевщине возможен гололед.

Напомним, 2 февраля харьковский сурок Тимка III спрогнозировал, что весна придет по расписанию.

Ранее климатолог Светлана Бойченко предупредила, что весна в Украину придет резко, без плавного перехода от зимы к высоким температурам. В ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.