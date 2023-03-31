Местами до 4 мороза и мокрый снег: в Укргидрометцентре дали прогноз на последний день марта. Карта

31 марта в Украина ожидается от 4 мороза до 12 тепла. На страну обрушится мокрый снег и дожди.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Последний день марта в Украине будет облачным с прояснениями (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью на крайнем западе страны умеренный дождь, в Карпатах, Донецкой и Луганщине мокрый снег, днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории. юго-западный, 7-12 м/с", – сказано в сообщении.

Температура воздуха ночью ожидается от 1° тепла до 4° мороза. В западных областях 0-5° тепла. Днем – 7-12°. На востоке страны 3-8° тепла.

В Киевской области 31 марта также будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики осадков не обещают, а вот днем возможен небольшой дождь

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-4° мороза, днем 7-12° тепла", – отметили в "Укргидрометцентре".

В столице Украины Киеве ночью ожидается 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.

Кроме того, метеорологи предупреждают о значительном – третьем уровне снеголавинной опасности 31 марта на высокогорье Закарпатской области. В

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье! Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), содержится: 30-31 марта – на высокогорье Ивано-Франковской области", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца порадует почти летними температурами.

По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

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