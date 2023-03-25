Местами +20: выходные принесут первое весеннее тепло перед новой волной похолодания. Карта

В субботу, 25 марта, погода в Украине будет по-настоящему весенней. Ожидается до +20 градусов. Однако в западных областях страны пройдут дожди.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Отмечается, что тепло придет перед новой волной похолодания (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

На территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях синоптики прогнозируют умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы.

"На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

Температура воздуха в среднем по стране +3+8 градусов тепла. На западе и севере ожидается +10°. На высокогорье Карпат и на побережье морей 7-12° выше ноля.

В Киевской области также будет облачно с прояснениями.

"Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с", – отметили в "Укргидрометцентре".

Температура ночью по региону 5-10° тепла, днем – 13-18°.

В столице Украины Киеве ночью синоптики обещают 8-10° тепла, днем – 15-17° выше ноля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территорию Украины движется южный циклон. Он принесет значительное похолодание и осадки.

Также OBOZREVATEL писал, что по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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