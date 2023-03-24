Южный циклон принесет снег и ночные 'минусы': синоптик дала прогноз на следующую неделю

На территорию Украины движется южный циклон. Он принесет значительное похолодание и осадки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. В Киев похолодание придет 28 марта.

"Поскольку завтра везде в Украине теплая погода, а из нарушителей синоптического комфорта – лишь дождь в западных областях, то все же снова напомню о резком изменении погоды на следующей неделе!" – сообщила она.

27-го марта на западе и 28-го марта на востоке будет сохраняться теплая погода.

Однако уже 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание. Так, температура воздуха в течение 28-29 марта в большинстве областей снизится до +2...+5, а ночью до "минусов".

"В Украину в намеченные дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. А циклон, как мы знаем, – это осадки и сильный ветер. Пусть вас не сбивает с толку название "южный"!" – заявила Наталья Диденко.

Что касается ближайших дней, то 25 марта в западных областях Украины пройдут дожди, осадки могут затронуть Житомирщину, Черниговщину, Киевщину. На остальной территории будет сухая погода.

В Киеве в субботу, 25 марта, есть вероятность небольшого дождя, но уже вечером. В течение дня 25 марта будет преимущественно сухо и тепло, до +17 градусов. Резкое изменение погоды ожидается в столице 28 марта, со вторника, – придет существенное похолодание и мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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