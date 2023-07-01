Лучшие способы отмыть плитку в ванной и на кухне: будет сиять, как новая

Плитку и межплиточные швы следует мыть регулярно, ведь на этих местах часто появляются грибковые споры, приводящие к образованию плесени. Прежде всего нужно обратить внимание, что некоторые средства слишком жестки для этих поверхностей.

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Грибок и сильные загрязнения можно удалить с помощью содой и уксуса. Однако специалисты по уборке советуют начать с самых мягких чистящих средств, а затем переходить к более сильным. Чем помыть плитку в ванной и на кухне, рассказало издание Woman and Home.

Средство от плесени

Какой бы способ очистки плитки вы ни выбрали, вам понадобится хорошая жесткая щетка. Плесень с поверхности поможет удалить обычная соль. Это самый простой лайфхак. Смочите пораженный участок водой и тщательно вотрите в него соль. Можно использовать зубную щетку. Оставьте соль на ночь, а утром промойте чистой водой и вытрите насухо.

Как правило, чем сильнее метод очищения, тем больше вероятность избавления от плесени. Самый эффективный рецепт для плитки – это раствор уксуса и соды. При химической реакции нейтрализуются самые сложные загрязнения, вам останется просто протереть плитку губкой.

Как очистить плитку и швы

Распылите теплую воду вдоль линий межплиточных швов. В небольшой емкости смешайте белый уксус и соду в пропорции 1:1. При первом смешивании появится шипучая пена. Дайте раствору несколько минут, чтобы настояться, и как только реакция закончится – начинайте втирать его в межплиточные швы с помощью зубной щетки. Промойте плитку и швы проточной водой.

В конце можно воспользоваться вашим любимым чистящим средством, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Кстати, от запаха избавят и эфирные масла. Дезинфицирующие свойства масла чайного дерева делают его очень эффективным средством против роста плесени. О действенном рецепте, который не только вымоет плесень, но и будет предотвращать ее дальнейшее появление – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о двух проверенных "бабушкиных" способах, которые избавят от плесени.

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