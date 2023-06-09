Как избавиться от плесени в ванной и на кухне за 30 минут: самый эффективный способ

Ванная комната и кухня обычно являются самыми влажными и теплыми помещениями в доме. Именно эти факторы способствуют образованию плесени. Грибковые споры могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, и даже небольшое пятно, быстро разрастаясь, создает вредную зараженную среду.

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Плесень обычно встречается между плитками и вокруг герметика на ванной комнате, на кухонных стенах и на потолке. Чем отмыть вредоносный грибок рассказало издание Express.

Магазинные средства

Пользователи соцсетей на странице Mrs Hinch Cleaning Tips опубликовали действенные советы, которые помогут избавиться от плесени в ванной и на кухне. Они поделились простым решением для удаления плесени из герметика. Самым популярным магазинным средством оказался спрей HG Mold Spray Remover. Нужно только открыть окно, разбрызгать пораженные поверхности, подождать немного и смыть. Средство подействует уже через 30 минут.

Белый уксус

Можно попробовать не менее эффективные народные лайфхаки. К примеру, белый уксус. В емкость с распылителем, наливаем воду и белый уксус, тщательно размешиваем и распыляем на зараженные поверхности. Очень важно при обработке открыть окно, обеспечив циркуляцию воздуха. После этого обязательно протрите грибковые места чистой влажной тканью.

Как поможет сода

В пищевую соду нужно добавить немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Обработайте ею все поверхности, где есть признаки плесени. После тщательного втирания сбрызните пятна водой и протрите губкой.

Лайфхак с маслом чайного дерева

Дезинфицирующие свойства масла чайного дерева делают его очень эффективным средством против роста плесени. Рецепт очень простой: нужно всего лишь смешать масло чайного дерева с водой и распылить раствор на наиболее зараженные участки. Такой раствор поможет не только избавиться от существующей плесени, но и предотвратит дальнейшее размножение вредоносных грибковых спор.

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