Как избавиться от плесени в доме: бабушкина хитрость

Плесень развивается в помещении во влаге и приносит с собой много проблем. Споры плесневых грибов могут наносить вред здоровью, а сама проблема прятаться в незаметных местах – под коврами или обоями на стенах. Но избавиться от нее можно. Причем даже с помощью подручных средств.

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Издание Sante Plus рассказало о двух проверенных "бабушкиных" способах. Для них пригодятся ингредиенты, доступные в любом супермаркете или аптеке. Браться за борьбу с плесенью нужно, как только вы заметите ее первые проявления. Для уборки любым из этих способов защитите себя перчатками и респиратором.

Бура и уксус

Тетраборат натрия (бура) в сочетании с обычным белым уксусом хорошо борется с плесенью. Чтобы изготовить соответствующий спрей, необходимо взять:

2 столовые ложки буры;

четверть стакана белого уксуса;

2 стакана горячей воды.

Все составляющие тщательно смешивают в бутылке с распылителем, затем полученную смесь наносят на участки, где появляется плесень. Выдержать средство нужно в течение 60 минут. После этого обработанную поверхность протирают губкой, тщательно промывают водой и высушивают с помощью тряпки или полотенца.

Сода, мыльный раствор и уксус

Эта чистка производится в три этапа. Для первого нужно приготовить пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, нанести ее поверхность и выдержать час, после чего тщательно протереть обработанные места жесткой щеткой. Далее механически очищенную поверхность промывают и переходят ко второму этапу.

Чтобы завершить очистку, нужно взять мыльный раствор. Это может быть раствор средства для посуды, геля для стирки или хозяйственного мыла. После обработки его смывают, а стену просушивают.

На третьем этапе следует обработать поверхность раствором белого уксуса с водой в пропорции 1:1. Это должно уничтожить остатки спор грибков. Средство можно оставить до высыхания, после чего промыть поверхность и проветрить помещение.

Чтобы плесень не завелась снова

Главный метод борьбы с плесенью – это избавиться от излишней влажности. Потому проверьте вашу вентиляционную систему. Она должна быть исправной и выводить лишний водяной пар из помещений. Не забывайте также об обычном проветривании.

По возможности не сушите белье в доме. Устраняйте все трещины в стенах. А также утеплите дом – это поможет избежать развития плесени в первую очередь в зимний период.

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