Летние +21 и местами дожди: перед выходными погода порадует теплом. Карта

В пятницу, 24 марта, в большей части Украины ожидается почти летняя погода с температурой воздуха +21 градус и без существенных осадков. Лишь на севере пройдут дожди.

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В Киевской области будет облачно с прояснениями, но достаточно тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в северной части Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, в Карпатах и на востоке страны 0-5 градусов тепла. Днем по Украине ожидается 13-18 градусов, а в Закарпатье и Прикарпатье до 21 градуса тепла. На высокогорье Карпат и побережье морей синоптики прогнозируют 8-13 градусов выше нуля.

В Киевской области 24 марта будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9 градусов тепла, днем 13-18 градусов. В Киеве ночью 6-8 градусов тепла, днем 15-17 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после существенного потепления через несколько дней в Украине снова ожидается смена погоды. В частности, в начале следующей недели 28-29 марта температура воздуха снизится, и в некоторых регионах нашей страны даже возможен снег.

Также резкое похолодание посетит территорию нашей страны 28 и 31 марта. Снегопады прогнозируются на всей территории Украины, кроме востока и юга.

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