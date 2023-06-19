Летнее солнцестояние: сколько часов продлится самая короткая ночь в 2023 году

День летнего солнцестояния – особое событие, которое издавна у многих народов имело сакральное значение. Это самый длинный день и самая короткая ночь в году. С астрономической точки зрения это период, когда ось Земли максимально наклонена к Солнцу. В большинстве стран ЕС день летнего солнцестояния является официальным началом лета, то есть лето длится с 21 июня и до дня осеннего равноденствия, 22-23 сентября.

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Также принято отмечать праздник летней ночи – устраивать фестивали и народные гуляния. Сколько часов продлится самый длинный день в 2023 году и как летнее солнцестояние традиционно праздновали украинцы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Самый длинный день 2023 года будет продолжаться 16 часов 27 минут. 21 июня 2023 года рассвет наступит в 04:46 утра по киевскому времени, а зайдет солнце в 21:13 вечера.

Праздник летней ночи начали отмечать еще во времена язычества. Этот день у наших предков считался особенно мистическим и энергетически сильным. Было принято просыпаться ранним утром, до рассвета, и идти "собирать летнюю росу". Согласно поверьям, что в период солнцестояния роса приобретает целебные свойства: девушки умывались ею, чтобы сохранить здоровье и красоту.

В Украине солнцестояние тесно связано с праздником Ивана Купала. Среди основных традиций следует выделить сбор лекарственных трав, прыжки через костры, пение, народные гуляния и поиск таинственного цветка папоротника. Распространено было и гадание: на реку или в озеро пускали венки, по которым прочили судьбу.

Кроме того, в день летнего солнцестояния обращали внимание на погоду и предсказывали, каким будет урожай. Детальнее о погодных приметах – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему на Ивана Купала хорошим знаком считалось проснуться на рассвете.

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