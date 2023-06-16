День летнего солнцестояния: что категорически нельзя делать

Лето в разгаре – совсем скоро наступит самый длинный день и самая короткая ночь в году. После этого дни начнут постепенно сокращаться. В большинстве стран ЕС день летнего солнцестояния является официальным астрономическим началом лета. То есть лето длится с 21 июня и до дня осеннего равноденствия, 22-23 сентября.

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В 2023 году летнее солнцестояние выпадает на 21 июня в 17:57 по киевскому времени. Солнце поднимется на самую высокую точку над горизонтом. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Традиции праздника

21 июня 2023 года рассвет наступит в 03:46 утра, а зайдет солнце в 20:13 вечера. Самый длинный день будет продолжаться 16 часов 27 минут.

Праздник летней ночи еще в языческие времена считался особенно мистическим. По поверьям, в этот день можно загадывать желания – они обязательно сбудутся.

Принято было надевать одежду ярких цветов – оранжевую, красную, желтую. Добавляли разнообразные украшения, плели венки, девушки украшали волосы венками из разнотравья.

Как праздник летней ночи издавна праздновали украинцы

Наши предки до введения григорианского календаря праздновали день солнцестояния 7 июля, на современный праздник Ивана Купала

Традиции сохранились и поныне: люди собираются на гулянье, прыгают через костры, собирают лекарственные травы и ищут особый цветок папоротника.

Утреннюю росу наделяли целебными свойствами – девушки с утра собирали ее с травы и умывались ею, чтобы сохранить красоту и молодость. Вечером принято было гадать на суженых, пуская венки за водой.

Погодные приметы

В день летнего солнцестояния обращали внимание на погоду и прочили, каким будет урожай.

Трава обильно покрыта росой утром – зерновые и овощи уродят щедро.

Небо покрыто облаками или идет дождь – к бедному урожаю.

На небе много звезд – значит, в сентябре и в октябре будет много грибов.

Народные предрассудки

Наши предки говорили, что в этот день нельзя поднимать с земли неизвестные предметы и чужие вещи. Также день солнцестояния лучше не проводить наедине – в этот период издавна устраивали народные гуляния и празднования. Это день положительной энергетики, так что не стоит кричать, ссориться и обижаться.

Существовала интересная примета на праздник летней ночи: если парень случайно облил девушку водой – значит вскоре их ждет свадьба.

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