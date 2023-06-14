Летнее солнцестояние: когда самый длинный день в 2023 году, какие традиции существуют

Летнее солнцестояние – астрономическое событие, которое является одним из самых древних праздников в истории человечества. Оно существовало почти во всех первобытных культурах и сохранилось даже до наших времен. В этот день солнце поднимается выше всего над горизонтом, день является самым длинным в году, а ночь – самой короткой. Этим дню и ночи придавали особое значение. Но постоянной даты солнцестояние не имеет, ежегодно несколько сдвигаясь по календарю.

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Когда летнее солнцестояние состоится в 2023 году, выяснил OBOZREVATEL. Рассказываем также о значениях этого дня и связанных с ним традициях.

Дата летнего солнцестояния в 2023 году

С астрономической точки зрения солнцестоянием называют момент, когда центр Солнца проходит через самую северную точку эклиптики. В этот момент светило ненадолго останавливает свое движение, после чего начинает склоняться ежедневно ниже к горизонту, а день – сокращаться.

В 2023 году через эту точку Солнце пройдет 21 июня в 17.58 по киевскому времени. Следовательно, именно этот день и будет днем летнего солнцестояния. Чаще всего данное астрономическое событие выпадает именно на 21 число, но раз в 3-4 года смещается на 20.

Почему этот день так важен?

С начала своей истории люди строили свой календарь на естественных циклах – солнечном и лунном, отмечая такие события, как новолуние и полнолуние, когда речь идет о ночном светиле, и двух солнцестояниях и двух равноденствиях, если говорить о дневном. При этом фактический год с циклом полного обновления природы управляется именно Солнцем, поэтому четырем вехам в его движении по небосводу придавали большое значение.

Летнее солнцестояние во всех точках земного шара считалось днем пика могущества Солнца, которое за его животворящую силу обожествлялось практически во всех культурах. Так что этот день называли серединой года, началом лета, наиболее энергетически значимым днем. Праздником света и могущества, непобедимости жизни.

Впоследствии даже с появлением монотеистических религий важность этого дня все равно сохранилась. Языческая традиция переплелась с церковным календарем и так, скажем, возник день Ивана Купала, который до сих пор почитают в Украине. Церковь празднует в этот день Рождество Иоанна Предтечи.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

Поскольку этот день считается праздничным, то уместным считается что угодно, что приносит радость. Это могут быть песни и танцы, игры на свежем воздухе. Так, в Украине существуют даже специальные купальские песни и обряды.

В этот день можно загадывать желание – считается, что оно должно обязательно сбыться. Рекомендуется носить яркую одежду, создающую праздничное настроение.

Какие традиции празднования солнцестояния были в Украине

Наиболее известной славянской традицией празднования Ивана Купала является обычай отправляться на ночь в лес на поиски цветка папоротника. Мифический цветок должен был дать своему обладателю дар видеть будущее, разговаривать с животными, исцелять болезни и находить сокровища.

Также этот праздник связывали со счастливой любовью и браком. Существует немало видов гаданий на любовь и суженого, предназначенных именно для купальской ночи. К примеру, обычай незамужним девушкам пускать в водоем венки со свечами. Считается, если венок плывет хорошо и хорошо горит свеча, то девушка выйдет замуж, а если он крутится на месте, – то еще год будет без пары, а если утонет – замуж не выйдет вообще. Эти венки пытались выловить из воды парни – чей достанет, та и будет его невестой. Поэтому влюбленные пары оставляли друг другу послания в таких венках, чтобы достать его смог именно тот парень, которому он предназначался.

Собранным на Купала лекарственным растениям придавали особую силу. Так же, как и в воде в этот день. Именно у водоемов происходили основные празднества.

Еще одна яркая традиция летнего праздника – это разжигание костра. Его огонь наделяли большой магической силой, способностью очищать от грехов и болезней. Человеку, который хотел избавиться от негатива, нужно было перепрыгнуть через этот костер. Прыгали в одиночку и парами. Если влюбленные не разрывали при этом рук, это считалось предвестником счастливой любви на всю жизнь.

Приметы на Ивана Купала

В самый длинный день года наши предки делали наблюдения и прогнозы на лето и урожай.

Если в этот день утром было много росы, это предвещало урожайный год.

Облачный, дождливый день и грозы обещали, что поля уродят плохо.

Обильно усыпанное звездами небо было предвестником того, что в лесах будет много грибов.

Также считалось хорошим знаком проснуться на Купала до рассвета. Это обещало человеку крепкое здоровье на весь год.

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