Куда переводят стрелки часов при переходе на летнее время: вперед или назад

В ночь с 25 на 26 марта состоится очередной перевод часов. Украина, как и страны ЕС, перейдут в летнее время.

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Согласно общепринятым правилам, время переведут в три часа ночи – то есть вместо 3:00 настанет сразу 4:00. Об основных правилах перехода на летнее время читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила перехода запомнить легко: весной переводим стрелки на час вперед, осенью – на час назад. То есть, в марте мы словно "заимствуем" лишний час, а в октябре – отдаем.

Некоторые гаджеты изменят время в автоматическом режиме, другие нужно настроить вручную. Можно перевести часы с вечера, чтобы не проспать утром.

Часы принято переводить на выходные – в ночь с субботы на воскресенье, чтобы переход не был таким стрессовым для организма.

Напомним, впервые переводить часы решили еще в 1908 году, сделали это в канадском городе Порт-Артур (сейчас – Тандер-Бэй). Но подобную идею озвучивали с конца XIX века. Причина была простой и понятной – экономия. До появления массовой электрификации экономили на углях и свечах.

Что касается стран Европы, впервые практику перевода часов применила Германия вместе с союзниками во время Первой мировой войны. Случилось это 30 апреля 1916 года. Впоследствии большинство европейских стран и США начали дважды в год переводить стрелки часов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подготовиться к переводу времени.

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