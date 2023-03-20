Когда в Украине переводят часы на летнее время: зачем это делают

Уже в скором времени Украина перейдет на летнее время. Но зачем переводят часы два раза в год, до сих пор знают не все.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда нужно будет переводить стрелки весной 2023 года. А также откуда появился этот обычай.

Когда время переведут на летнее

Согласно украинским законам, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2023 году это произойдет 26 марта.

Во время весеннего перехода стрелки часов переводятся на час вперед. Электронные гаджеты сделают это самостоятельно, а механические часы придется переставлять вручную.

Почему начали переводить время

Идея переводить часы возникла в 19 веке, а ее целью было эффективнее использовать дневной свет и экономить на свечах и угле для освещения помещений. Впервые сезонный перевод стрелок состоялся 1 июля 1908 – на летнее время перешел город Порт-Артур (ныне Тандер-Бей) в Канаде.

Первыми странами, которые применили переход на летнее время, стали Германия и ее союзники в Первой мировой войне. Это делалось именно в целях экономии ресурсов. Вскоре эту практику заимствовала Великобритания с союзниками, а впоследствии и большинство европейских стран. США начали практиковать перевод стрелок в 1918 году.

Почему мир пытается отказаться от перевода времени

Современные исследования показывают, что смена времени – и весной, и летом – оказывает вредное влияние на здоровье людей. Прыжок на час в ту или иную сторону серьезно нарушает суточные ритмы, вызывает стресс и больше всего бьет по людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Именно поэтому Европейская комиссия с 1996 года пытается отменить перевод времени. Хотя пока у стран Евросоюза нет единодушия на этот счет.

В Украине отказаться от этой практики тоже уже пытались несколько раз. Первая попытка остаться в 3 часовом поясе (на современном летнем времени) состоялась в 2011 году. Но тогда инициативу не приняли в западных областях. Из-за того, что там солнечное время резко отличается от предложенного, это заставило бы людей слишком рано вставать на учебу и работу. Постановление было отменено и Украина вернулась к переводу времени.

Еще одну попытку предприняла Верховная Рада в 2020 году. Тогда спикер парламента Руслан Стефанчук предложил оставить зимнее время постоянным. Также предлагалось, чтобы местные органы власти могли самостоятельно принимать решение о переносе начала и конца рабочего дня в регионах на более удобное время. Но тогда было решено направить инициативу на доработку, ведь из-за такого отказа от перевода стрелок Украина не могла бы синхронизировать свою жизнь с Европой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подготовиться к переводу времени, чтобы уменьшить вред здоровью.

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