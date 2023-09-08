Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата

Несколько лет назад в парламенте активно обсуждали вопрос отмены перевода часов. Дискуссии не привели к принятию решения, поэтому осенью украинцы традиционно будут переводить часы.

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Казалось бы, совсем недавно мы переходили на летнее время, а на пороге снова – осенний перевод, ранние сумерки и поздние рассветы. Когда в Украине переводят часы на зимнее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда будем переводить часы в 2023 году

Переход на зимнее время происходит раз в год в последнее воскресенье октября.

В 2023 году украинцы будут переводить часы 29 октября в 4:00 утра. Гаджеты, как правило, изменят время автоматически, а механические часы придется переводить вручную.

Переводят ли часы в Европе

В Европе также перейдут на зимнее время. Около 80 стран мира переводят часы в последнее воскресенье октября.

Почему и когда начали переходить на летнее/зимнее время

Впервые предложил переводить часы на зимнее время президент США Бенджамин Франклин, являясь тогда послом США во Франции. Причина была проста и заключалась в экономии свеч.

А предложение переходить на летнее время впервые прозвучало от англичанина Уильяма Уиллета.

В Украине перевод часов был введен в 1981 году.

Как переход на зимнее время оказывает влияние на организм

Переход на зимнее время обычно воспринимается легче, чем на летнее – появляется возможность поспать на час дольше. Однако адаптироваться все-таки придется.

Специалисты предлагают за неделю до перевода попробовать нормализовать и откорректировать график сна. Также следует больше гулять на свежем воздухе и, по возможности, не допускать сильных стрессов.

Обратите внимание и на питание. Врачи советуют исключить из рациона жирную и острую пищу. Часто в осенний период хочется чего-то сладкого – так что можно съесть немного черного шоколада, но уменьшить количество пирожных и тортиков. Потребляйте побольше овощей и фруктов.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что алкоголь и кофеин оказывают негативное влияние на нервную систему, могут усилить стресс от перевода часов и спровоцировать головокружение или плохое самочувствие. Как подготовить организм к переводу часов – читайте в материале.

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