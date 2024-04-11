Когда следует косить газон весной: подсказки, которые помогут не навредить траве

Весна этого года оказалась очень теплой и трава на газонах растет быстро. Вскоре придет время ее косить. Но как не нанести газону при этом вреда?

OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов. Они утверждают, что сильно медлить с первой в сезоне стрижкой газона не стоит. Все дело в том, что вовремя срезанная молодая трава отрастет более пышной и лучше покроет землю.

Как выбрать правильное время для стрижки газона

Трава выходит из спящего состояния, когда среднесуточная температура стабильно переходит за 8 градусов тепла. С этого момента она начинает интенсивно расти и развиваться. Но выбирайте для стрижки период, когда ночью уже нет заморозков. Ночной мороз может не просто повредить свежескошенную траву, но и уничтожить ваш газон. Как правило, в наших широтах подходящее для первого кошения газона время приходится на апрель или начало мая.

Также можно ориентироваться на высоту травы. Когда она вырастет примерно до 6-8 см, можно браться за косилку. Но если вы только что засеяли газон или повторно посадили траву, тогда следует дождаться, пока она достигнет 10 см в высоту.

Лучше всего выполнять первую стрижку в пасмурный, но сухой день. Солнечная погода приведет к быстрому пересушиванию срезов на траве, а дождевая вода примнет растительность и стрижка получится неровной. К тому же повышенная влажность делает газон более уязвимым для инфекций и вредителей.

Как правильно впервые в сезоне косить газон

Сначала убедитесь, что ваша косилка исправна, а ее лезвия острые. Для этого предварительно произведите необходимое обслуживание устройства.

После этого уберите газон от любого мусора. Соберите с него листья, веточки, камешки, разровняйте поверхность и укатайте дерн. Далее снимите траву максимум на одну треть высоты. Первая стрижка не должна быть слишком короткой. Главная задача – подровнять траву и заставить ее лучше куститься. К рекомендуемой высоте можно переходить уже со следующей стрижки. При этом старайтесь поддерживать более или менее одинаковую высоту травы в течение всего года и не подрезать растительность слишком низко – это может сильно испортить качество газона.

Не пытайтесь выровнять газон одним махом. Сначала укоротите самую высокую траву, а потом уже доводите всю траву до одинаковой высоты. После стрижки хорошенько полейте газон.

И не састите со стрижками. Обычно двух процедур в течение апреля будет достаточно. Дайте траве правильно развиться. Но если нет ночных заморозков и она растет очень интенсивно, то можно доставать косилку и раз в неделю.

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