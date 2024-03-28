Как сделать газон густым и здоровым: трюк, о котором знают единицы

Красивый и ухоженный газон – гордость любого владельца загородного дома. Для того чтобы трава была густой, зеленой и здоровой, за ней нужен тщательный уход, поэтому по ней можно легко определить, насколько хорошо заботятся об участке.

Однако есть один небольшой совет, который поможет вам получить пышный и яркий газон, задействуя меньше усилий. Им поделился известный садовник Дэвид Домони в комментарии для Мirror.

Когда наступает весна, дни становятся длиннее, а погода теплее. Это отличные условия для того, чтобы начать готовить свой сад к лету.

Но, по словам профессионального садовода, многие в погоне за ухоженным и привлекательным газоном совершают одну ошибку, которая мешает траве расти плотно.

Одуванчики

Когда дело доходит до первого кошения газона в году, следует помнить о таком растении, как одуванчик.

Несмотря на то, что большинство владельцев земельных участков считают одуванчики сорняками, маленькие желтые растения действительно очень хорошо влияют на вашу траву.

Они являются отличным источником пищи для опылителей, поэтому эти цветки привлекают птиц, пчел и бабочек. Кроме того, их широкие корни также помогают разрыхлять твердую почву и насыщать ее кислородом.

Поэтому первого кошения вообще следует избежать, чтобы не повредить положительные растения и дать им процветать и развиваться.

Однако если вы не хотите отказаться от первого кошения полностью, то оставьте хотя бы часть своего сада диким.

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