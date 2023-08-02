Семь ошибок, которые убивают газон: как правильно ухаживать

Владельцы частных домов часто сеют газон во дворе, чтобы украсить свой участок. Но летняя жара и неправильный уход могут испортить аккуратный вид травы.

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Газон нужно не только вовремя поливать, косить и пропалывать, но и знать, как это правильно делать. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Хозяева часто допускают ошибки в уходе за газоном и это приводит к увяданию травы.

Некачественная почва

Неправильно подобранный участок для газона может привести к процветанию мха и сорняков, а не к росту газона. Нужно удобрять почву каждую весну. Можно использовать компост или навоз.

Переувлажнение

Чрезмерный полив газона может создать благоприятную среду для мха. Поливайте траву в зависимости от погодных условий.

Отсутствие кислорода в почве

Уплотнение земли может препятствовать надлежащему поглощению воды и питательных веществ из-за отсутствия воздуха между частицами почвы. Чтобы этого избежать, регулярно "проветривайте" почву. С помощью острого предмета, например вил, можно сделать небольшие отверстия в земле, через которые будет попадать кислород.

Неправильная стрижка газона

Слишком короткое скашивание травы может ослабить ее и освободить место для роста сорняков и мха. Следует удалять не более одной трети травы за раз.

Нерегулярное кошение травы

Хозяева, стригущие газон каждые две-три недели, скорее всего, срезают много травы. Это может привести к замедлению роста и появлению сорняков. Рекомендуется стричь газон раз в неделю.

Неправильный уход

Если не удобрять и не удалять сорняки из газона, то это приведет к появлению вредителей, болезней и увяданию травы. Не забывайте своевременно пропалывать газон, чтобы способствовать его здоровому росту.

Использование химикатов

Чрезмерное применение химических веществ может навредить траве и создать благоприятную среду для сорняков. Используйте такие средства только тогда, когда это действительно необходимо и читайте инструкцию на этикетке.

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