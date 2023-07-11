Когда следует копать лук, чтобы он хорошо сохранился: советы дачникам

Время сбора лука зависит от сорта растения и условий выращивания. Обычно копать начинают, когда перья начинают желтеть и ложиться. Это один из очевидных признаков созревания плодов.

Видео дня

Сбор урожая начинают в середине июля и начале августа. Когда следует копать лук, чтобы он хорошо сохранился – читайте в материале OBOZREVATEL.

Признаки, что лук созрел

Обычно от посадки лука до его созревания проходит 68-80 дней. Есть несколько признаков, свидетельствующих, что плоды полностью созрели.

Шейка стала сухой и тонкой. На ней появился характерный желтый цвет. Перья желтеют и ложатся на грядку. Однако будьте внимательны, пожелтение может быть "симптомом" развития болезней или появления вредителей. Пожелтевшие листья могут свидетельствовать о появлении бактериальной и донной гнили. Поврежденные растения следует удалять сразу, а грядку рекомендуют обработать фунгицидами. Кожа начинает шелушиться и становится сухой. Чешуи легко отделяются.

Правила выкапывания лука

Собирать урожай нужно в сухую теплую погоду. За 10-14 дней до сбора полностью следует полностью прекратить полив, чтобы растения не пустили новые корни.

Доставать лук нужно осторожно, если повредить листья или чешую – растение загниет.

Остатки земли следует осторожно забрать руками, не отряхивать лопатой и не стучать луковицами друг о друга – так есть риск образования трещин, которые приведут к гниению.

После выкапывания нельзя сразу обрезать перья, лучше подождать несколько дней, пока луковица подсохнет.

Кстати, если вы выращиваете лук на балконе, есть несколько лайфхаков, которые помогут улучшить его вкусовые качества. Детальнее читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как заморозить зеленый лук на зиму.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram , Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.