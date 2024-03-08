Когда сеют на рассаду цветную капусту: советы по выращиванию

Цветная капуста – вкусный и питательный овощ, который можно выращивать как рассадным способом, так и в открытом грунте. Однако большинство опытных дачников выбирают рассадный метод, чтобы получить более ранний и качественный урожай.

В дикой природе цветная капуста не встречается, поэтому ее выращивать будет более сложным, чем, например, белокочанную. Но OBOZ.UA собрал для вас советы по выращиванию этой культуры, следуя которым, вы непременно получите вкусные и полезные плоды.

Когда сеять цветную капусту на рассаду

Семена ранних сортов можно сеять в начале марта, за около 40-50 дней до высадки в открытый грунт. Через две недели сеют сорта среднего срока созревания, а через месяц – поздние сорта.

Для цветной капусты хорошо подойдет почва, состоящая из 4 частей торфа, 1 части коровяка и 1,5 части прелых опилок.

Посев семян происходит на глубину 0,5 см.

Уход за рассадой

Поливать цветную капусту нужно умеренно и регулярно. Время от времени следует рыхлить почву.

Чтобы рассада хорошо всходила, в помещении должна быть температура в пределах 18-20 градусов. Когда появятся первые ростки, растение следует переставить в хорошо освещенное место и снизить температуру до 6-8 градусов. Через 5-7 дней рекомендуется установить температурный режим днем на уровне 15-18, а ночью 8-10 градусов.

Для профилактики грибков можно обработать растение розовым раствором марганцовки.

Как высаживать рассаду капусты

Цветная капуста довольно капризное растение. Она достаточно не морозостойка и светолюбива, поэтому ее следует высаживать в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков на солнечный участок огорода. Оптимальная температура для выращивания капусты – 15-18 градусов.

Высаживайте капусту в два ряда, расположенные на расстоянии 55-60 см друг от друга. Между растениями должно быть 30-40 см.

После этого следует обильно полить рассаду и уплотнить почву.

Как ухаживать за цветной капустой

Важно следить за тем, чтобы влажность почвы постоянно составляла 70-80%. Если на улице более 22 градусов, землю необходимо постоянно увлажнять, потому что даже кратковременное пересыхание испортит урожай.

После начала образования кочана следует прикрыть его от солнечных лучей, потому что на свете он начнет терять белый цвет и рассыпаться. Это можно сделать даже его собственными листьями.

Подкормка

Первый раз следует подпитить землю перед самой посадкой рассады. Тогда в каждое отверстие вносят по 60-100 граммов пепла и горстку перегноя.

Далее подкормка выполняется через 1,5-2 недели после посадки капусты. Для приготовления удобрения понадобится 10 литров воды, 1 кг навоза, полстоловой ложки мочевины и хлористого калия. На одно растение уходит 0,5-0,7 л раствора.

Следующую подкормку следует провести через две недели и последнюю, с появлением кочана размером с грецкий орех.

Сбор урожая

Период сбора цветной капусты довольно короткий. Урожай можно собирать через 15-20 дней после начала формирования початка.

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