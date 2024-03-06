Какие многолетники сеют в саду в марте: самые красивые варианты

Март – это прекрасное время, чтобы начать посадку многолетников в вашем саду, ведь почва уже немного прогрелась, а риск заморозков значительно снизился. Эти растения не нуждаются в ежегодной посадке и обычно не требуют тщательного ухода, что делает их отличным выбором для любого сада.

Существует множество видов многолетников, которые отличаются по размеру, цвету, форме и времени цветения. Флористикс инфо поделились подборкой, которая поможет вам определиться с тем, какие растения будут подходить вашему саду как можно лучше.

Аквилегия (водосбор)

Эти нежные цветы, также известные как водосбор, бывают в разных цветах, включая синий, фиолетовый, белый и розовый.

Аквилегия является отличным выбором для тенистых садов, потому что на солнце она формирует мелкие цветки.

Гейхера

Гейхера – это неприхотливый травянистый многолетник с большими листьями.

Мелкие семена этого растения прорастают, как правило, через 2-3 недели.

Гибискус травянистый

Этот цветущий высокодекоративный кустарник может достигать значительных размеров.

Цветы гибискуса будут радовать вас своей красотой в течение всего сезона.

Дельфиниум

Эти высокие и элегантные цветы бывают в удивительных оттенках синего, фиолетового, пурпурного и белого.

Посевы дельфиниума прорастают при температуре около 24 градусов. Опытные садоводы рекомендуют выбирать новозеландские сорта.

Колокольчик

Это довольно неприхотливое растение с уникальными цветками в форме колокольчиков.

Оно идеально подойдет для любого сада, ведь предлагает множество сортов разной высоты и окраски.

Люпин

Эти пышные цветы с пушистыми соцветиями бывают в разных цветах.

Люпин следует сажать на солнечном месте, и перед посевом семена советуют скарифицировать.

Обриета

Обриета принадлежит к роду стелющихся вечнозеленых травянистых многолетних цветковых растений.

Она плохо переносит пересадку, поэтому сеять ее следует в отдельные емкости, а в открытую почву высаживать не нарушая земляной ком с корнями.

Ехинацея

Этот неприхотливый цветок с пурпурными или белыми цветками не только красив, но и полезен.

Его следует сажать на солнечные места в саду. Ожидать цветения можно в первый год.

Кореопсис

Это яркое многолетнее травянистое растение. Оно также солнцелюбиво, цветет уже в год посева и достаточно устойчиво к засухе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о времени, когда нужно обрезать розы, чтобы обеспечить пышное цветение.

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