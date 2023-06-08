Как вырастить сладкие крупные арбузы: главное правило

При правильном подходе вкусные и крупные арбузы можно выращивать не только в южных широтах. Один из главных лайфхаков здесь – адекватный полив растения. Поскольку этот летний плод практически полностью состоит из воды. Поэтому взвешенный подход к обеспечению грядки с арбузами водой очень важен.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, как правильно поливать арбузы, которые вы пытаетесь вырастить у себя в огороде. Это поможет вам получить очень хороший урожай.

Когда поливать арбузы

Лучшим временем, чтобы напоить растение, является утро. В засушливую погоду лучше добавить второй полив – вечерний. Но при этом следите за погодой. Если в течение суток ожидается перепад температур, лучше пропустить день. Ведь из-за холодной воды в почве растение может замерзнуть.

Какая вода подходит для арбузов

В первую очередь, не холодная. Любой контакт с холодом может быть губительным для растения. Поэтому убедитесь, что вода для полива имеет комнатную температуру. Также не используйте жесткую водопроводную воду. Ее лучше заранее отстоять. Даже колодезную или речную воду лучше выдержать некоторое время перед поливом арбузов.

Как поливать грядку с арбузами

Орошать нужно сразу весь участок, где растет это растение. Дождевание не подходит бахчевым культурам. Они нуждаются в заливке воды под корень и на все пространство грядки. Дело в разветвленной корневой системе растения, которая только так получит достаточно влаги. А чтобы сохранить ее в земле, хорошо будет укрыть участок мульчей, который заодно защитит арбузы от сорняков.

Важные этапы жизни растения

Щедрый полив нужен арбузам на отдельных этапах жизни. Так давать им достаточно воды важно, когда на растении появятся первые 3-5 листочков – этот период является ключевым для его дальнейшего развития. Не стоит пропускать поливы, и когда арбуз начинает цвести и сразу после этого. А вот когда плоды начнут набирать массу, количество воды нужно сократить, чтобы не получить водянистый урожай. Когда арбузы полностью созреют, их прекращают поливать.

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